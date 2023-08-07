انخفاض أسعار الدواجن 3 جنيهات.. الطقس كلمة السر

شهدت أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة انخفاضًا كبيرًا في الأسعار، حيث كشف الدكتور عبدالعزيز سيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف، أسباب انخفاض أسعار الدواجن.

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وأكد سيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن أسعار الدواجن انخفضت 3 جنيهات؛ بسبب تغيرات حالة الطقس وارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى أن دخل المواطن لم يتحسن بعد.

انخفاض أسعار الدواجن 3 جنيهات:

وتابع رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف: انخفاض أسعار الدواجن لن تستمر في الانخفاض الفترة المقبلة، منوهًا أن استقرار مستلزمات الإنتاج هي التي تؤدي لاستقرار الأسعار.

وأكد الدكتور عبدالعزيز سيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف،: حالة الطقس تدفع التجار لبيع الفراخ خوفًا من نفوقها وموتها بسبب درجات الحرارة العالية.