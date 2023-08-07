الإثنين 07 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

قبل بداية الموسم الجديد..

غزل المخلة يجري الكشف الطبي للاعبين واللجنة الفنية تجتمع بالمدربين

غزل المحلة
غزل المحلة

اجتمع محمد جنيدى رئيس قطاع الناشئين بنادى غزل المحلة برفقة اللجنة الفنية التي تضم كابتن أحمد حسن و طارق محجوب مع مدربى قطاع الناشئين و البراعم استعدادا للموسم المقبل و وضع خطة و اهداف لكل فريق وذلك لبناء جيل قادر على المنافسة و الظهور بشكل جيد ضمن المنافسات المقبلة .

اقرأ أيضًا .. 

 

txt

ميدو يوجه رسالة نارية لمجلس الزمالك: "مفيش وقت"

txt

خالد عيد يقود غزل المحلة في الموسم الجديد بالدوري المحترفين

و بينما خضع لاعبو فريقى مواليد 2003 و 2005 الى الكشف الطبي و القياسات قبل أنطلاق التدريبات تحت أشراف الجهاز الإدارى الذى يقوم بوضع تقرير كامل لكل لاعب .

وكان غزل المحلة قد هبط من بطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الماضي المنقضي ، يخوض زعيم الفلاحين منافسات دوري الدرجة الثانية لهدف للعودة لدوري الأضواء للمحترفين مرة أخري . 

 

مواد متعلقة

أبو المجد مصطفى: صفحات السوشيال ميديا سبب هبوط غزل المحلة

خالد عيد يقود غزل المحلة في الموسم الجديد بالدوري المحترفين

لا ضرر على المؤسسات المكتتبة فى أسهم شركة غزل المحلة لكرة القدم بعد هبوط فريقها

الكوربيه يستعرض تفاصيل هبوط غزل المحلة لدوري المظاليم وتأثيره على مساهمي الشركة (فيديو)

الدوري المصري.. تشكيل غزل المحلة الرسمي لمواجهة حرس الحدود