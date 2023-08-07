غزل المخلة يجري الكشف الطبي للاعبين واللجنة الفنية تجتمع بالمدربين

قبل بداية الموسم الجديد..

اجتمع محمد جنيدى رئيس قطاع الناشئين بنادى غزل المحلة برفقة اللجنة الفنية التي تضم كابتن أحمد حسن و طارق محجوب مع مدربى قطاع الناشئين و البراعم استعدادا للموسم المقبل و وضع خطة و اهداف لكل فريق وذلك لبناء جيل قادر على المنافسة و الظهور بشكل جيد ضمن المنافسات المقبلة .

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و بينما خضع لاعبو فريقى مواليد 2003 و 2005 الى الكشف الطبي و القياسات قبل أنطلاق التدريبات تحت أشراف الجهاز الإدارى الذى يقوم بوضع تقرير كامل لكل لاعب .

وكان غزل المحلة قد هبط من بطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الماضي المنقضي ، يخوض زعيم الفلاحين منافسات دوري الدرجة الثانية لهدف للعودة لدوري الأضواء للمحترفين مرة أخري .