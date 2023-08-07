الدواجن تنخفض لمستوى غير مسبوق والشعبة تكشف الأسباب.. فيديو

قال الدكتور عبدالعزيز سيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف إن أسعار الدواجن انخفضت 3 جنيهات؛ بسبب تغيرات حالة الطقس وارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى أن دخل المواطن لم يتحسن بعد.

وعلق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، على انخفاض أسعار الدواجن، قائلًا إنها لن تستمر في الانخفاض الفترة المقبلة.

ونوه إلى أن استقرار مستلزمات الإنتاج هي التي تؤدي لاستقرار الأسعار، كاشفًا أن حالة الطقس تدفع التجار لبيع الدواجن خوفًا من نفوقها وموتها بسبب درجات الحرارة العالية.



وشهدت أسعار الدواجن صباح اليوم الإثنين في المزرعة تباينًا في الأسعار على مستوى جميع أنواعها، وجاء اختلاف الأسعار بسبب الاضطراب الذي شهدته أسعار الأعلاف من انخفاض وارتفاع بشكل يومي، وسجلت أسعار الدواجن الساسو ثباتًا لتباع بنحو 99 جنيهًا، بينما سجل سعر البط المسكوفي في المزرعة 19 جنيهًا عمر يوم.

أسعار الفراخ البيضاء:

سجلت أسعار الدواجن البيضاء في أرض المزرعة استقرارًا وصلت إلى 59 جنيهًا، ويعود ذلك نتيجة وفرة المعروض وضخ الدولة لكميات كبيرة من الدواجن المجمدة.

أسعار الفراخ الساسو:

وجاءت أسعار الدواجن الساسو ثابتة لتباع بنحو 99 جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي:

وجاءت أسعار الدواجن البلدي ثابتة لتباع بنحو 94 جنيهًا.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في المزرعة:

وبجانب أسعار الفراخ البيضاء اليوم، ترصد «أسواق للمعلومات» أسعار البط في المزرعة وجاءت على النحو التالي:

أسعار البط اليوم:

سجل سعر البط المسكوفي في المزرعة 19 جنيهًا عمر يوم.

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 6 جنيهات عمر يوم.

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 16 جنيهًا عمر يوم بيور.

في حين سجل سعر البط المولار مستورد بلنشار 45 جنيهًا، عمر 15 يومًا.

في حين سجل سعر البط المولار مستورد بلنشار 30 جنيهًا، عمر يوم.

وسجل سعر البط المولار البغال 13.5 جنيه عمر يوم.

وسجل سعر الرومي الأسمر البرونزي عمر يوم 20 جنيهًا.

وسجل سعر الرومي الأبيض عمر يوم 65 جنيهًا.