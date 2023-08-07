الإثنين 07 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فاران يهاجم الاتحاد الإنجليزي: "لماذا لا تُسمع آرائنا"

فاران
فاران

وجه المدافع الفرنسي رافاييل فاران، لاعب مانشستر يونايتد هجومًا كبيرًا على الاتحاد الإنجليزي، وذلك بسبب قوانين البريميرليج الجديدة خلال الموسم المقبل.

txt

بايرن ميونخ يٌمطر شباك موناكو بثلاثية في الشوط الأول

وأكد فاران أن الاتحاد الإنجليزي عقد اجتماعًا الأسبوع الماضي، وذلك للحصول على توصية من الحكام بالقرارات والقواعد الجديدة.

تصريحات فاران

كتب فاران عبر الحساب الشخصي لديه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عقدنا اجتماعًا مع الاتحاد الإنجليزي الأسبوع الماضي، حيث حصلوا على توصية من الحكام بقرارات وقواعد جديدة".

وتابع فاران: "نحن وضعنا مخاوفنا، نحن اللاعبون والمدربون، على مدار سنوات عديدة بشأن وجود عدد كبير جدًا من المباريات، والجدول الزمني المكتظ، مما يجعله هناك خطورة على اللاعبين".

وأكمل المدافع الفرنسي تصريحاته: "بالرغم من الملاحظات السابقة، لكنهم أكدوا على أن البداية من الموسم المقبل، ستكون مباريات أطول، ومزيد من الشدة، وعلى اللاعبين إظهار مشاعر أقل".

وأضاف: "نتمنى أن نكون في حالة جيدة على أرض الملعب لنمنح النادي والمشجعين 100٪".

واستطرد:"لماذا لا تُسمع آرائنا؟ كلاعب أشعر بامتياز كبير للقيام بالمهمة التي أحبها كل يوم ولكني أشعر أن هذه التغييرات تضر بلعبتنا".

وأتم فاران: "أظن أنه لابد من تسليط الضوء، نحن اللاعبون والمدربون، على هذه القضايا المهمة لأننا نريد حماية اللعبة التي نحبها ونمنح الجماهير أفضل ما لدينا".

مواد متعلقة

بايرن ميونخ يؤكد خضوع نوير لجراحة جديدة

نشرة أخبار الوفد الرياضية | وكيل صلاح يحسم موقفه من الدوري السعودي.. موعد سفر الأهلى

تشامبرلين يقترب من بشكتاش التركي