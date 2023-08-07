فاران يهاجم الاتحاد الإنجليزي: "لماذا لا تُسمع آرائنا"

وجه المدافع الفرنسي رافاييل فاران، لاعب مانشستر يونايتد هجومًا كبيرًا على الاتحاد الإنجليزي، وذلك بسبب قوانين البريميرليج الجديدة خلال الموسم المقبل.

وأكد فاران أن الاتحاد الإنجليزي عقد اجتماعًا الأسبوع الماضي، وذلك للحصول على توصية من الحكام بالقرارات والقواعد الجديدة.

تصريحات فاران

كتب فاران عبر الحساب الشخصي لديه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عقدنا اجتماعًا مع الاتحاد الإنجليزي الأسبوع الماضي، حيث حصلوا على توصية من الحكام بقرارات وقواعد جديدة".

وتابع فاران: "نحن وضعنا مخاوفنا، نحن اللاعبون والمدربون، على مدار سنوات عديدة بشأن وجود عدد كبير جدًا من المباريات، والجدول الزمني المكتظ، مما يجعله هناك خطورة على اللاعبين".

وأكمل المدافع الفرنسي تصريحاته: "بالرغم من الملاحظات السابقة، لكنهم أكدوا على أن البداية من الموسم المقبل، ستكون مباريات أطول، ومزيد من الشدة، وعلى اللاعبين إظهار مشاعر أقل".

وأضاف: "نتمنى أن نكون في حالة جيدة على أرض الملعب لنمنح النادي والمشجعين 100٪".

واستطرد:"لماذا لا تُسمع آرائنا؟ كلاعب أشعر بامتياز كبير للقيام بالمهمة التي أحبها كل يوم ولكني أشعر أن هذه التغييرات تضر بلعبتنا".

وأتم فاران: "أظن أنه لابد من تسليط الضوء، نحن اللاعبون والمدربون، على هذه القضايا المهمة لأننا نريد حماية اللعبة التي نحبها ونمنح الجماهير أفضل ما لدينا".