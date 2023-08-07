الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الثلاثاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الثلاثاء، من المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري، والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على الأنحاء كافة.

وتتوقع هيئة الأرصاد، أن يكون هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة، متوقعة أن تتساقط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا، على مناطق من أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة في 5 مناطق (حلايب وشلاتين وبحيرة ناصر وأبو سمبل والوادي الجديد).

وتوقعت هيئة الأرصاد، عن حالة البحر المتوسط أن تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.