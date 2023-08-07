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الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

حسان أحمد يكشف تفاصيل الفيلم القصير بطولة مشتركة

بوابة الوفد الإلكترونية

انضم الممثل حسان احمد، لأبطال الفيلم القصير "بطولة مشتركة"، والمنتظر انطلاق تحضيراته النهائية خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأضاف حسان احمد أن الفيلم يتناول قصة بطولة كرة قدم في منطقة ما دون تحديدها، تقع فيها الكثير من التفاصيل غير الشرعية وسط خناقات واشتباكات في إطار من الأكشن والدراما، وذلك في إطار عمل قصير من ١٢ دقيقة فقط، وذلك معتمدا على قصص للاعبين كرة قدم في الأقاليم يحاولون الوصول إلى العالمية.

 

وتابع  حسان احمد أن العمل من بطولة عدد كبير من الممثلين الشباب من خريجي معهد سينما وبعض الممثلين الهواة، لافتًا إلى أن العمل من إخراج وتأليف محمود علاء، واختتم  قائلًا:"نتمنى أن نصل للعالمية بهذا العمل ونشارك من خلاله في عدد من المهرجانات الدولية".