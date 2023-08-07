إصابة شخص في حادث سير بمسطرد

وقع حادث اصطدام ميني باص بأحد الأشخاص بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة موقف مسطرد بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

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وعلى الفور جرى نقل المصاب للمستشفى لتقديم العلاج اللازم، وضبط قائد السيارة والتحفظ عليه وعلى المركبة المتسببة بالحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وكانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارا من العميد محمد البطوطي مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات بالنجدة، باصطدام ميني باص بشخص بموقف مسطرد بشبرا الخيمة.

على الفور انتقل رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة شخص بكسر بالقدم وكدمات أخرى بالجسم، بسبب اصطدام سيارة "ميني باص" به بموقف مسطرد، بسبب السرعة الزائدة لقائد الأتوبيس واختلال عجلة القيادة بيده.

وجرى نقل المصاب لمستشفى ناصر العام لتقديم العلاج اللازم له، وضبط قائد السيارة "ميني باص" والتحفظ على المركبة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

إصابة 4 في حادث تصادم بالبحيرة

وفي سياقٍ مُتصل، أصيب 4 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر تصادم سيارتين ملاكى وميكروباص بمركز وادى النطرون بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين إصابة 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص وملاكى بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي دائرة مركز وادى النطرون.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى بوادى النطرون لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين بكسور وكدمات متفرقة بانحاء الجسم اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بصحراوى البحيرة.

وبالفحص تبين مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين بكدمات وكسور مختلفة بانحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الدولى- الضبعة بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وتكثف الإدارة العامة للمرور حملاتها اليوم للتأكد من التزام السائقين بقواعد وآداب المرور.

ويشن رجال الوزارة حملات يومية مُكبرة على كافة محاور الطرق الرئيسية لضبط كافة أنواع المخالفات الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين.