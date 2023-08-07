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الإثنين 07 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

حكيم يغني للمرة الأولى في السعودية

حكيم
حكيم

نجاحات حفلات حكيم المتتالية جعلته في الاهتمامات الأولي لصناع الترفيه في العالم العربي، ولذلك يحي العالمي  حفلًا ضخمًا في مدينة جدة السعودية الجمعة القادمة 11 أغسطس، وهذه المرة الأولي التي يغني فيها في المملكة العربية السعودية.


حكيم يجهز مفاجآت خاصة للجمهور السعودي في الاستعراضات، والتقنيات الحديثة في الصوت، كما يقدم أغنيات ألبومه الجديد (الكبير) والذي طرحها من 5 أغنيات، وهي ( تزاولني، قول الله، حبايبنا، مدلعة، سيبه سيبه، منذ بداية الصيف. 
ومستمر في طرح الباقي الشهور القادمة، بالإضافة إلي أغنيات من ألبوماته السابقة والتي يعشق الجمهور العربي ومازالت عالقة في أذهان جميع الفئات العمرية".