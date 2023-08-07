الاتحاد السكندري يعلن تعاقده مع التونسي سيف تقى رسميا

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي عن صفقة جديدة لتدعيم الفريق الاول اكرة القدم خلال الموسم المقبل بعدما كشف عن تعاقده مع المدافع التونسي سيف تقى قادما من نادي فاركو في صفقة انتقال حر .

وكان سيف تقى قد شارك مع فاركو في الموسم الماضي الا ان فاركو قرر إنهاء تعاقده مع الاعب التونسي بنهاية الموسم الماضي لينتقل الى الاتحاد السكندري في محاولة لتعويض النقص الواضح في خط الدفاع لدى الفريق السكندري بعد الاستغناء عن العديد من العناصر التي مثلت الاتحاد في الموسم الماضي مثل الاستغناء عن السيد سالم و صبري رحيل وعدم تجديد اعارة خالد صبحي الى جانب استعادة الزمالك لمدافعه محمود علاء .

يذكر ان الاتحاد السكندري قد أعلن عن التعاقد عن مجموعة كبيرة من الاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالي وفقا لخطة المدير الفن طارق العشري الذي يسعى لاعادة بناء الفريق السكندري .