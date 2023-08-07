رئيس جامعة أسيوط يفتتح مكتب الخدمات التجنيدية داخل الحرم الجامعي

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، صباح اليوم الإثنين، مكتب الخدمات التجنيدية، بمقر مجمع الخدمات خلف مبنى المطعم المركزي بجامعة أسيوط، بحضور العميد هاني محمد سليمان حرفوش قائد منطقة تجنيد وتعبئة أسيوط، والمقدم محمود الجبالي رئيس فرع نظم المعلومات بالمنطقة، وبمشاركة الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ وائل محمد محمود أمين الجامعة المساعد، والأستاذ مصطفى شعيب مدير مجمع الخدمات بالجامعة، والأستاذ صلاح همام مدير مكتب الاتصال العسكري.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أن إدارة الجامعة حريصة علي تطوير خدماتها الأكاديمية، والإدارية المقدمة لأبنائها، ومواصلة العمل؛ من أجل تقديم كافة سبل الدعم والرعاية اللازمة؛ للتيسير على منتسبيها، والتعاون مع كافة الجهات المختصة؛ من أجل تقديم تسهيلات، وتقديم الخدمات المتنوعة داخل الحرم الجامعي، فضلاً عن اتخاذ إدارة الجامعة لكافة التدابير اللازمة؛ لتهيئة البيئة الداعمة للطلاب المقبلين عليها من مختلف محافظات صعيد مصر.

وتابع رئيس الجامعة خلال افتتاحه، إجراءات العمل داخل مكتب الخدمات التجنيدية، والتي تتسم بالانتظام والدقة ، مشيدا بما تقدمه القوات المسلحة المصرية، وإدارة التجنيد والتعبئة من تيسير لإنهاء الإجراءات التجنيدية، وتقديم خدمات إنسانية، واجتماعية ملموسة، إلي جانب رعايتها للطلاب، وحرصها على التيسير عليهم، وذلك بتوجيهات من العميد محمد صبحي مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة، وهو ما يؤكد علي أهمية التعاون الإيجابي مع كافة قطاعات ومؤسسات الدولة؛ بما يصب في مصلحة الطلاب، ورفع المعاناة والأعباء عن كاهلهم.

‏ ومن جهته، أشاد الدكتور أحمد عبد المولى بافتتاح مكتب الخدمات التجنيدية داخل الجامعة، والذي يمثل إضافة جديدة ضمن منظومة تطوير الخدمات الطلابية التي تقدمها الجامعة، لافتاً إلي دور المكتب المهم في توفير نموذج 2 جند، ونموذج 7 جند التي يلتزم الطلاب القدامى، والدارسون الجدد سواء بجامعة أسيوط الحكومية، أو الأهلية، وتذليلاً لكافة العقبات التي تواجه أبناءنا الطلاب.

وأوضح مصطفي شعيب، إن المكتب يستمر في تقديم خدماته خلال يوم الإثنين من كل أسبوع ، ومضيفاً أن مجمع الخدمات، يقدم خدمات مهمة من خلال مكاتبه المتعددة مثل: مكاتب البريد، والشهر العقاري، والسجل المدني، والخدمات الشرطية ، وحجز تذاكر القطار، ويعد أول مجمع من نوعه على مستوى الجامعات المصرية الذي يقدم خدمات مهمة لأبناء الجامعة من طلاب، وعاملين، وأعضاء هيئة التدريس

رئيس جامعة أسيوط يفتتح مكتب الخدمات التجنيدية بمجمع الخدمات داخل الحرم الجامعي

رئيس جامعة أسيوط يفتتح مكتب الخدمات التجنيدية بمجمع الخدمات داخل الحرم الجامعي

رئيس جامعة أسيوط يفتتح مكتب الخدمات التجنيدية بمجمع الخدمات داخل الحرم الجامعي

رئيس جامعة أسيوط يفتتح مكتب الخدمات التجنيدية بمجمع الخدمات داخل الحرم الجامعي

رئيس جامعة أسيوط يفتتح مكتب الخدمات التجنيدية بمجمع الخدمات داخل الحرم الجامعي

رئيس جامعة أسيوط يفتتح مكتب الخدمات التجنيدية بمجمع الخدمات داخل الحرم الجامعي

رئيس جامعة أسيوط يفتتح مكتب الخدمات التجنيدية بمجمع الخدمات داخل الحرم الجامعي

رئيس جامعة أسيوط يفتتح مكتب الخدمات التجنيدية بمجمع الخدمات داخل الحرم الجامعي

رئيس جامعة أسيوط يفتتح مكتب الخدمات التجنيدية بمجمع الخدمات داخل الحرم الجامعي

رئيس جامعة أسيوط يفتتح مكتب الخدمات التجنيدية بمجمع الخدمات داخل الحرم الجامعي