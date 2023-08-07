كأس العالم للسيدات.. انجلترا تتأهل لدور الثمانية على حساب نيجيريا (فيديو)

نجح منتخب انجلترا لسيدات كرة القدم فى حجز بطاقة التأهل لدور الثمانية على حساب نظيره النيجيري، بركلات المعاناه الترجيحية، بعد انتهاء الوقتين الاصلى والاضافى بدون أهداف.

وشهد اللقاء طرد لورين جيمس لاعبة المنتخب الانجليزي، فى الدقيقة 87، الا ان منتخب نيجيريا لم يستطيع استغلال النقص العددى فى الدقائق المتبقية من عمر المباراة لتنتهى بالتعادل السلبي ويخضع المنتخبين الى ضربات الجزاء الترجيحية ليحسمها الانجليز بنتيجة 4 ـ 2 ويتأهل الى دور الثمانية.

فيديو.. تأهل منتخب انجلترا على حساب نيجيريا بركلات الترجيح

و حجز منتخب استراليا لسيدات كرة القدم بطاقة التأهل الى دور الثمانية بعد تخطى عقبة نظيره منتخب الدنمارك بنتيجة هدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت المنتخبين بدور الـ 16 ببطولة كأس العالم للسيدات 2023.