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الإثنين 07 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

علي ماهر: أحلم بتدريب الأهلي.. وبيراميدز الأفضل في إفريقيا

علي ماهر ومحمود جنش
علي ماهر ومحمود جنش

تولى علي ماهر مهمة قيادة المصري البورسعيدي خلال الموسم الجديد، بعدما رحل عن تدريب فيوتشر، بعد تحقيق بطولة كأس الرابطة المصرية، والصعود لمسابقة الكونفيدرالية الإفريقية خلال الموسم الجديد.

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وأكد ماهر في تصريحات تلفزيونية أنه يحلم بتدريب الفريق الأول لكرة القدم في يومًا ما، مشيرًا إلى أنه يستحق الفرصة، خاصة وأنه يمتلك المقومات التدريبية التي تؤهله لتحقيق الإنجازات مع المارد الأحمر.

وأشار إلى أنه يلعب دائمًا بقوة أمام أي فريق بما فيهم الأهلي والزمالك، وهذا ما تعلمه في في القلعة الحمراء.

وشدد مدرب المصري البورسعيدي على أن المدربين الأجانب الذين يعملون في مصر لم يبهروه.

وأوضح أن هناك أجانب تولوا تدريب الأهلي والزمالك ولم يقدموا إضافة قوية مثل موسيماني مع القلعة الحمراء، حيث أنه نجح لكنه لم يأتي من دوري عالمي.

وأوضح ماهر خلال تصريحاته أن بيراميدز يمتلك كافة المقومات الفنية للفوز بالدوري المصري خلال الموسم المقبل، حيث يضم لاعبين رائعين، لذلك يعتبر الأفضل في إفريقيا.

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