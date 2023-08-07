وكلاء شركة أورانج داتا يناشدون المهندس ياسر شاكر بحل أزمتهم

استغاث المهندس محمد فكري محمد عبدالمجيد، وهو أحد الوكلاء العاملين مع شركة أورانج داتا، بالمهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورانج، بعد تضرره من الشركة، بالإضافة لـ 270 وكيلًا آخر يعملون على مستوى الجمهورية، بعد تأخر سداد مستحقاتهم.

وأضاف عبدالمجيد، أنه تم تسريحهم ضمنيًا من عام 2020، لافتًا إلى أنهم رغم ذلك يعملون حتى اليوم كوكلاء للشركة من دون أجر، وهو أمر صعب في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، كما أنهم يملكون أسرًا وأطفالًا يعانون معهم من أزمة المستحقات المتأخرة.

وأوضح المهندس محمد فكري محمد عبدالمجيد، أنهم تقدموا بشكوى لمجلس الوزراء، وللجهاز القومي للاتصالات، مضيفًا، أنه وباقي المتضررين يحرصون على حل المشكلة بشكل سلمي من دون اللجوء للقضاء، وذلك حرصًا منهم على مصلحة الشركة.