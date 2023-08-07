حملة أمنية مُكبرة في سوهاج تُحقق نتائج مُبهرة

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية بسوهاج لضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دوائر المديرية ..أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط عدد (28) قطعة سلاح نارى(2 بندقية آلية –3 بنادق خرطوش –22فرد محلى–مسدس - عدد من الطلقات مختلفةالأعيرة).. بحوزة (17 متهم).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

كشف ملابسات خطف طفلة من والدتها

وفي سياقٍ مُتصل، وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام سائق سيارة أجرة "تاكسى" بخطف طفلة من والدتها بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من (ربةمنزل-مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس) بإستقلالها سيارة أجرة "تاكسى" وتوجهت لمنزل أهلية زوجها، وذلك لإنهاء الخلافات الزوجية بينهما، فحدثت مشاجرة بينها وبين زوجهاعلى حضانة(نجلتها 3 سنوات) وخلال المشاجرة قامت بإعطاء نجلتها لسائق التاكسى التى كانت تستقله وعقب ذلك فوجئت بإنصراف السائق وبصحبته نجلتها.

وبالإنتقال إلى محل سكن المُبلغة تبين وجود سائق التاكسى وبصحبته نجلتها.. وبمناقشته أفاد بأن المُبلغة طلبت منه التوجه بالطفلة إلى ذلك المكان خوفاً عليها من التعرض لأذى فى المشاجرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.