جنابري يقود تشكيل بايرن ميونخ الرسمي لمباراة موناكو الودي

أعلن توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، عن التشكيل الذي يخوض به مباراة موناكو في المباراة التي تقام مساء اليوم على ستاد سبورت بارك تأتي المباراة في الإطار الودي استعدادًا للموسم الجديد.

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تشكيل بايرن موينخ لمباراة موناكو الودري:

حراسة المرمى: يورليتش.

خط الدفاع: كيم، بافارد، ديفيز.

خط الوسط: لايمر، موسيالا، مزراوي، جوريتسكا.

خط الهجوم: كومان، تيل، جنابري.

موعد مباراة بايرن ميونخ و موناكو في اللقاء الودي

من المقرر أن تبدأ المباراة مساء اليوم الإثنين 7 من شهر أغسطس 2023، في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، و7 مساء بتوقيت الإمارات، و6 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ لمباراة موناكو.

تذاع المباراة على الهواء مباشرة على قنوات الشارقة الرياضية الناقل الحصري لأحداث اللقاء.