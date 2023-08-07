عاجل
الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الثلاثاء سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الإثنين.. عيار 24 بـ2463 انخفاض أسعار اللحوم البلدية.. "مبادرة عشان الكل يأكل لحمة" الشرطة الفرنسية تعتقل ألمانيًا احتجز زوجته وعذبها لمُدة 12 عامًا رئيس الوزراء يصل مطار القاهرة عائداً من العاصمة الأردنية عَمّان  
الإثنين 07 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جنابري يقود تشكيل بايرن ميونخ الرسمي لمباراة موناكو الودي

موناكو
موناكو

أعلن توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، عن التشكيل الذي يخوض به مباراة موناكو في المباراة التي تقام مساء اليوم على ستاد سبورت بارك تأتي المباراة في الإطار الودي استعدادًا للموسم الجديد.

اقرأ أيضًا.. 

txt

بايرن ميونخ يواجه موناكو اليوم وديًا.. الموعد والقناة الناقلة

txt

موعد مباراة بايرن ميونخ وموناكو الودية والقنوات الناقلة

تشكيل بايرن موينخ لمباراة موناكو الودري:

حراسة المرمى: يورليتش.

خط الدفاع: كيم، بافارد، ديفيز.

خط الوسط: لايمر، موسيالا، مزراوي، جوريتسكا.

خط الهجوم: كومان، تيل، جنابري.

موعد مباراة بايرن ميونخ و موناكو في اللقاء الودي

من المقرر أن تبدأ المباراة مساء اليوم الإثنين 7 من شهر أغسطس 2023، في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، و7 مساء بتوقيت الإمارات، و6 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ لمباراة موناكو. 

تذاع المباراة على الهواء مباشرة على قنوات الشارقة الرياضية الناقل الحصري لأحداث اللقاء.