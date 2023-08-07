حملة طرق الأبواب "بلدى أمانة" تواصل فعاليتها بمدن البحر الأحمر

تتواصل فعاليات حملة طرق الأبواب والتى ينفذها فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحر الأحمر تحت عنوان "بلدى أمانة" والتى استهدفت عدد 40609 من السيدات والرجال والأطفال، وذلك بمراكز (رأس غارب - الغردقة - القصير - سفاجا - الشلاتين) ، بعدد 8505 زيارات على مدار يومين.

قالت نرمين أبوسريع مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالبحر الأحمر: "إن الحملة تستهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خصوصًا في ظل الأزمات العالمية، وذلك بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الادخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

جدير بالذكر أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" بدأت فى ١ أغسطس ٢٠٢٣، وتستمر على مدار شهرين، وسوف يتم تنفيذها بعدد من قري محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القري المختارة من خارج المبادرة.

الحملة

الحملة