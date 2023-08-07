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الإثنين 07 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

تفاصيل الدورة 25 لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي

الناقد عصام زكريا
الناقد عصام زكريا

كشف مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة الناقد عصام زكريا، تفاصيل النسخة 25 والجديدة، إذ مقرر أن يفتح المهرجان باب استقبال الأفلام للمشاركة في الدورة، وذلك استعدادًا لبدء أعمال لجنة اختيار الأفلام.

 

 أكد الناقد عصام زكريا في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أن من المقرر أن تستقبل إدارة المهرجان، الأفلام حتى 15 ديسمبر المقبل، على أن تكون سنة إنتاج الأفلام 2023.

 

 أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا، موعد إقامة الدورة الـ25 للمهرجان، إذْ يقام ذلك خلال الفترة من 28 فبراير حتى 5 مارس 2023 تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

 

مهرجان الإسماعيلية السينمائي:

 مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما سنويًا في محافظة الإسماعيلية، ويعد أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، إذْ بدأت أولى دوراته في عام 1991.

 

 شهدت الدورة الماضية الكثير من الفعاليات والحلقات البحثية بحضور كبار النقاد والكتاب، بالإضافة إلى تنظيمها رحلة لضيوف المهرجان الأجانب إلى منطقة أهرامات الجيزة، للاطلاع على الأماكن السياحية بالقاهرة.

 

 يعد الناقد عصام زكريا من أبرز النقاد والباحثين، إذْ كتب مئات المقالات السينمائية لمطبوعات عربية عدة، وأيضًا ألَّف 10 كتب عن السينما المصرية والعالمية، وترجم من الإنجليزية والألمانية عشرات المقالات والكثير من الروايات والكتب حول فن السينما.

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