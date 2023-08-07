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الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ناشئات الكرة الطائرة تخسرن أمام إيطاليا بثمن نهائي بطولة العالم

بوابة الوفد الإلكترونية

تلقى منتخب مصر الوطني للناشئات للكرة الطائرة تحت 19 عاما، هزيمة قاسية أمام نظيره منتخب إيطاليا، بنتيجة 3 – 0 في المباراة التي جمعت بين المنتخبين ضمن منافسات دور ال 16 ببطولة العالم المقامة حاليا في المجر.

 

وكان منتخب مصر للناشئات قد تأهل إلى ثمن النهائي بعدما احتل المركز الثالث ضمن المجموعة الأولى والتي ضمت كل من منتخب المجر و منتخب الأرجنتين و منتخب الكاميرون و منتخب الصين و منتخب تشيلي.

بهذه النتيجة يلعب منتخب مصر للنشائات للكرة الطائرة في الأدوار الترتيبية من التاسع وحتى السادس عشر.

 

وتضم قائمة مننتخب مصر 12 لاعبة وهن:

 

ملك البحيري وفرح الحناوي وفريدة اسامة وريماز أشرف وندي وائل وسلمي البحيري وخديجة شوشه وملك سامح ونيجار اسماعيل وملك مجدي ولوجي ياسر وملك شاهين.

 

ويترأس بعثة منتخب مصر في المجر ، الدكتور شوكت صابر عضو مجلس الإدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بينما يقود المنتخب فنيًا الأجنبي ماركو انطونيو مشرفا عاماً على المنتخب ومحمد مهران مديراً فنياً ويسرا وعبد الكريم مدرباً عاما وأحمد سعد مدرباً والدكتور روض عيد طبيباً للمنتخب.

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