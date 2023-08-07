إل جي تطلق أحدث حلولها لتنقية الهواء TiH PuriCare 360°

أعلنت إل جي عن إطلاق جهاز تنقية الهواء tiH PuriCare™️ 360، والذي يعمل على إزالة الروائح وتنقية الهواء من خلال نظام فلتر متعدد الطبقات للحصول على هواء داخلي أكثر أمانًا وصحة وتجربة مريحة غير مسبوقة في المنزل.

يتمتع إل جي PuriCare 360 بتقنيات فعالة لتنقية وتحسين جودة الهواء الداخلي من خلال امتصاص الملوثات من جميع الاتجاهات، لتصميمه الدائري المميز بزاوية 360 درجة، ليمنح هواء نقي ونظيف في جميع زوايا الغرفة.

كما أن تصميم الطراز الجديد يتميز بالحجم الصغير العملي والوزن الخفيف، ليتناسب مع أي مكان في المنزل ويتيح للعملاء سهولة تحريكه من مكان لآخر.

علاوة على ذلك، فإن نظام الفلتر متعدد الطبقات والمعتمد من المركز القومي للبحوث، يقضي على البكتيريا والفيروسات والمواد المسببة للحساسية والغازات الضارة بالاماكن المغلقة. ويتضمن نظام الفلتر 13H HEPA الذي يحجز 99.999 في المائة من جزيئات الغبار فائقة الدقة (بحجم يصل الى 0.01 ميكرومتر)، بالاضافة الى Plasmaster ™️ Ionizer++، الذي يقوم بإطلاق الايونات والتي تساعد على تقليل وجود الفيروسات والبكتيريا والمواد المسببة للحساسية في الهواء. كما يعمل نظام الفلتر متعدد الطبقات على إزالة الروائح الكريهة والضباب الدخاني والمواد الكيميائية المحمولة في الهواء داخل الاماكن المغلقة.

صرح بيلي كيم، المدير العام لشركة إل جي مصر: "إن تقديم أحدث النتائج التي توصلنا إليها في التقنيات المختلفة للسوق المصري هو من أكثر اللحظات التي تفتخر بها إل جي. لطالما كان التزامنا تجاه تزويد عملائنا بالمنتجات والحلول التي تهدف إلى تحسين حياتهم دافعاً ورائ مجهوداتنا، وتجسد أجهزة تنقية الهواء PuriCare 360 هذا الالتزام وتعمل كدليل حي على استمرار إل جي في السير على طريق التميز.

قال ليو جاي تشول، رئيس شركة إل جي إلكترونيكس للأجهزة المنزلية وحلول الهواء: "يوفر أحدث طراز من LG PuriCare هواءً نظيفًا ونقيًا لجعل البيئة المعيشية أكثر أمانًا وصحة وراحة.

أضاف: "سنواصل توفير حلول كاملة لتنقية الهواء تقدم أقصى قيمة لعملائنا في جميع أنحاء العالم".

جهاز تنقية الهواء الجديد من إل جي يمكن التحكم فيه ومراقبته بسهولة من أي مكان عبر تطبيق إل جي ThinQ للهواتف الذكية، والذي يتيح للمستخدمين أيضًا مراقبة جودة الهواء الداخلي على لوحة LED ذكية تعرض أربعة إضاءات تمثل مستوى الملوثات والروائح المحمولة بالجو، حيث يقوم الجهاز بالكشف عنها بواسطة مستشعر جودة الهواء الدقيق.