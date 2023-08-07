"الشباب والرياضة" تطلق ملتقى العاملين بالمراجعة الداخلية والحوكمة بالمركز الأوليمبي غدًا

تنظم وزارة الشباب والرياضة غدًا الثلاثاء، ملتقى العاملين بالمراجعة الداخلية والحوكمة في نسخته الثانية 8 أغسطس 2023 بالمركز الأوليمبي بالمعادي، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

يأتي الملتقى في إطار سعي الوزارة في تطبيق مبادئ الحوكمة في عملها من خلال صقل قدرات ومهارات العاملين والمختصين بالمراجعة الداخلية والحوكمة وتبادل الخبرات مع الخبراء في هذا المجال.

يستضيف الملتقى عددًا من السادة الخبراء في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة، ومجموعة من الخبراء من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمعهد القومي للتخطيط.

تفاصيل الملتقى:

يناقش الملتقى على مدار ثلاثة أيام عددًا من الموضوعات منها: حوكمة إدارة الموارد البشرية مع التطبيق على قانون الخدمة المدنية، حوكمة التعاقدات الحكومية، حوكمة الحسابات الحكومية، لائحة المخازن، الحوكمة الرقمية، حوكمة المشروعات والبرامج الشبابية والرياضية، حوكمة الإنفاق في ظل توجه الدولة نحو موازنة البرامج والآداء، واجبات وأخلاقيات المراجعة الداخلية وميثاق العمل، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وغيرها من الموضوعات، كما يقام على هامش الملتقى تكريم لأفضل فريق عمل حوكمة من مديريات الشباب والرياضة المشاركة تشجيعًا للجميع على التميز والابتكار.

يذكر أن النسخة الأولى من الملتقى قد عقدت خلال شهر يوليو 2022، وكان من أبرز توصياتها استمرار عقد هذا الملتقى بشكل سنوي ليكون مناسبة سنوية للعاملين في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة للالتقاء والاطلاع على كل ما هو جديد وصولًا إلى حوكمة العمل في مجال الشباب والرياضة.