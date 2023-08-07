إعادة تأهيل الطرق وتمهيد ورصف الشوارع الرئيسية بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، جهودها في والأحياء الداخلية ، بهدف تيسير الحركة المرورية داخل المحافظة .

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا ، حملة مكبرة لتسوية وتمهيد الطرق بقريتى ، نزلة البدرمان ، و دلجا ، وذلك بمعدات الوحدة المحلية ، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة ، حملة مكبرة لتمهيد وتسوية طريق قرى الغروب بالمركز ، لخلق سيولة مرورية .

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة شمال المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حلمي ، بحملات تمهيد للطرق بقرى قرارة وجزيرة شارونة ، و مدخل قري برطباط ، و كفر الصالحين، للتيسير على المواطنين وحفاظا على المظهر الجمالى ، وفى مركز ومدينة سمالوط شمال المنيا برئاسة الدكتور سعيد محمد ، نفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة لتسوية وتمهيد الطرق والشوارع الرئيسية بالقرى، حيث نفذت الوحدة المحلية لقرية طحا الأعمدة ، حملة مكبرة لتسوية وتمهيد الطرق ببعض القرى التابعة للوحدة المحلية .

كما نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى شمال المنيا برئاسة هشام فايز ، حملة لتمهيد الشوارع الرئيسية لقرية بردنوها ، و تسوية مدخل القرية بإستخدام معدات الوحدة المحلية ، ورفع الأتربة من جانبي الطريق للحفاظ على المظهر الجمالى ، وتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين .