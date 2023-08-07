الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إعادة تأهيل الطرق وتمهيد ورصف الشوارع الرئيسية بالمنيا

تمهيد الطرق
تمهيد الطرق

 واصلت الوحدات المحلية  شمال وجنوب محافظة المنيا ، جهودها في  والأحياء الداخلية ، بهدف تيسير الحركة المرورية داخل المحافظة .

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا ، حملة مكبرة لتسوية وتمهيد الطرق بقريتى ، نزلة البدرمان ، و دلجا ، وذلك بمعدات الوحدة المحلية ، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة ، حملة مكبرة لتمهيد وتسوية طريق قرى الغروب بالمركز ، لخلق سيولة مرورية .

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة شمال المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حلمي ، بحملات تمهيد للطرق بقرى قرارة وجزيرة شارونة ، و مدخل قري برطباط ، و كفر الصالحين،  للتيسير على المواطنين وحفاظا على المظهر الجمالى ، وفى مركز ومدينة سمالوط شمال المنيا برئاسة الدكتور سعيد محمد ، نفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة لتسوية وتمهيد الطرق والشوارع الرئيسية بالقرى، حيث نفذت الوحدة المحلية لقرية طحا الأعمدة ، حملة مكبرة لتسوية وتمهيد الطرق ببعض القرى التابعة للوحدة المحلية .

كما نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى شمال المنيا برئاسة هشام فايز ، حملة لتمهيد الشوارع الرئيسية لقرية بردنوها ، و تسوية مدخل القرية بإستخدام معدات الوحدة المحلية ، ورفع الأتربة من جانبي الطريق للحفاظ على المظهر الجمالى ، وتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين .