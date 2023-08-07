علي ماهر يكشف أسباب رحيله عن فيوتشر

كشف علي ماهر، المدير الفني للمصري البورسعيدي، عن أسباب رحيله عن فيوتشر، بعدما نجح في الصعود بالفريق لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية خلال الموسم المقبل.

وأكد ماهر في تصريحات تلفزيونية أنه رحل عن فيوتشر من أجل خوض تجربة جديدة، حيث حقق لقب كأس الرابطة وقاد الفريق للمشاركة في الكونفيدرالية.

تصريحات مدرب المصري

تحدث علي ماهر في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس"، حيث قال:"رحيلي عن فيوتشر جاءت بسبب رغبتي في خوض تجربة جديدة، بعدما حققت كأس الرابطة وقاد الفريق للمشاركة بكأس الكونفيدرالية الأفريقية".

وتابع: "لدي هدف دائم وهو تطوير اللاعبين والبحث عن الانتصارات، وهذا ما حدث معي في فيوتشر، فهي تجربة لن تتكرر لأن هذا النادي ولد كبيرًا، وضم لاعبين بأسعار زهيدة، وبعد مجهود الجهاز الفني ارتفعت أسعار هؤلاء اللاعبين".

وكان علي ماهر قد تولي تدريب المصري البورسعيدي خلال مباراة الأهلي بدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، حيث خسر الفريق من المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف واحد، بعدما كان فائزًا في اللحظات الأخيرة.