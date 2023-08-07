خدمات طبية لـــ 11 ألف مواطن في قوافل علاجية بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، جهود مديرية الصحة بالمحافظة ، في تنفيذ أعمال القوافل الطبية والعلاجية بالقرى الأكثر احتياجا بجميع مراكز المحافظة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان.

وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" ، حرصاً على الاهتمام بصحة المواطنين،وأشار الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إلى تنفيذ 7 قوافل طبية بقرى المحافظة ، خلال شهر يوليو الماضي.

شملت قري، (قرية نزلة البدرمان - قرية طوخ بمركز ديرمواس- قرية شارونة - قرية قرارة بمركز مغاغة- قرية السلطان حسن وأسمنت بأبو قرقاص- قرية البراجيل بمركز ملوى) ، مشيراً وكيل الوزارة ، أنه تم توقيع الكشف الطبي على 11 ألف و 663 حالة .

وذلك في تخصصات مختلفة بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين ، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة ، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان ، وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج بالمستشفيات.

أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بالمنيا، أنه تم إجراء 869 تحليلا مختلفا، و 27 حالة موجات صوتية ، و 34 حالة أشعة سينية ، و605 حالة كشف مبكر للضغط والسكر ، وتحويل للمستشفى 266 حالة لإستكمال العلاج ، بالإضافة، إلى عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 900 مترددا.