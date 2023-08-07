الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

خدمات طبية لـــ 11 ألف مواطن في قوافل علاجية بالمنيا

الخدمات الصحية
الخدمات الصحية

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، جهود مديرية الصحة  بالمحافظة ، في تنفيذ أعمال القوافل الطبية والعلاجية بالقرى الأكثر احتياجا بجميع مراكز المحافظة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان.

وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية  للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" ، حرصاً على الاهتمام بصحة المواطنين،وأشار الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إلى تنفيذ 7 قوافل طبية بقرى المحافظة ، خلال شهر يوليو الماضي.

شملت قري، (قرية نزلة البدرمان - قرية طوخ بمركز ديرمواس- قرية شارونة - قرية قرارة بمركز مغاغة- قرية السلطان حسن وأسمنت بأبو قرقاص- قرية البراجيل بمركز ملوى) ، مشيراً وكيل الوزارة ، أنه تم توقيع الكشف الطبي على 11 ألف و 663 حالة .

وذلك في تخصصات مختلفة بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين ، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة ، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان ، وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج بالمستشفيات.

أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بالمنيا، أنه تم إجراء 869 تحليلا مختلفا،  و 27 حالة موجات صوتية ، و 34 حالة أشعة سينية ، و605 حالة كشف مبكر للضغط والسكر ، وتحويل للمستشفى 266 حالة لإستكمال العلاج ، بالإضافة،  إلى عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 900 مترددا.