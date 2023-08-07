الدوري الإسباني..سيميوني بارقة أمل لجماهبر أتليتكو مدريد في الموسم الجديد

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق مسابقة الدوري الإسباني للموسم الجديد 23-2024، وذلك عندما تبدأ أولى الجولات يوم الجمعة المقبلة 11 أغسطس الجاري.

يبحث الروخيبلانكوس عن عودة الفريق لمنصات التتويج خلال الموسم المقبل، بعدما حلَّ في المركز الثالث خلال الموسم الماضي بجدول ترتيب الدوري الإسباني "لا ليجا".

تدعيمات ضعيفة لـ أتلتيكو مدريد:

لم ينجح الروخيبلانكوس من إبرام صفقات قوية، إذْ ضم نيكولاس ماراس، قادمًا من ألميريا الإسباني مقابل 1.5 مليون يورو، بينما تعاقد مع أندير جيفارا، من ريال سوسيداد مقابل 1.8 مليون.

رحيل مؤثر:

أتلتيكو مدريد

في المقابل، رحل عدد من اللاعبين المؤثرين عن أتلتيكو مدريد، إذْ غادر توني مويا، لينتقل لـ سرقسطة، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع الفريق.

فيما قررَّ فيكتور لاجوارديا اعتزال كرة القدم، وانتقل تايشي هارا لـ كيوتو سانجا، وجاسون لأروكا، بينما رحل روبين دوارتي، ولم ينضم لأي نادي حتى الاَن.

فيما خرج روبير جونزاليس على سبيل الإعارة لـ ريال بيتيس، وأنطونيو بلانكو معارًا لريال مدريد.

سيميوني.. بارقة أمل جماهير أتلتيكو مدريد خلال الموسم الجديد:

سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد

تعول جماهير أتلتيكو مدريد على دييجو سيميوني، المدير الفني للفريق، من أجل المنافسة على الألقاب خلال الموسم المقبل، على الرغم من الصعوبات التي تواجه الروخيبلانكوس، وأبرزها عدم جلب صفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

يعتبر سيميوني أحد أبرز المدربين الذين يعملون على النهوض باللاعبين سواء بدنيًا او فنيًا، خصوصًا الشباب، مما يجعله ناجحًا مع الفريق الإسباني طيلة الـ10 سنوات الماضية، إذْ توج بالدوري الإسباني، كما فاز بعدد من البطولات المحلية، بجانب صعوده مرات عدة لنهائي دوري أبطال أوروبا، لكنه لم يحقق اللقب.