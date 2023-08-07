قطع مياه الشرب لمدة 6 ساعات عن مناطق عدة بالفيوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم برئاسة المهندس محمد عبدالجليل رئيس مجلس إدارة الشركة، في بيان صادر عنها، عن قطع مياه الشرب عن مناطق عدة.

وذكر بيان الشركة ان قطع مياه الشرب نظرا لتنفيذ أعمال ربط خط مياه الشرب قطر 355 مم بقرية الكعابي التابعة لمركز سنورس في إطار خطة الشركة لدعم وتقوية خطوط مياه الشرب.

وأشار البيان إلى أنه بسبب أعمال الربط بخط المياه الرئيسي سوف يتم قطع مياه الشرب لمدة 6 ساعات بدءا من الساعة العاشرة من مساء اليوم الإثنين الموافق 7 اغسطس وحتى الساعة الرابعة من صباح غدا الثلاثاء الموافق 8 أغسطس، وبناء عليه سوف يتم قفل كافة الخطوط الناقلة لمياه الشرب إلى عدد من المناطق والتي تصل إليها المياه من خلال نفس الخط.

وأعلن المتحدث الرسمي بإسم الشركة أن انقطاع مياه الشرب سوف يشمل عددا من القرى والعزب والمناطق المتأثرة ومنها قرى مركز سنورس وقرية الكعابي والعزب المجاورة لها وقرية جرفس وتوابعها وجزء من قرية بيهمو ومنطقة أبوعيطة على طريق القاهرة الفيوم الصحراوي.

الدفع بفرق الصيانة لنهو الأعمال في المدة المحددة وعودة المياه للقرى المتأثرة

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الشركة، أنه تم إبلاغ رؤساء الوحدات المحلية بالقرى والمراكز المتأثرة بانقطاع المياه، للتنبيه على كافة المؤسسات الحكومية والمواطنين بموعد قطع المياه، وكذلك تم النشر على الموقع الرسمى للشركة وصفحات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن الشركة سوف تقوم بالدفع بسيارات مياه الشرب النقية المتنقلة خلال فترات قطع المياه إلى المناطق المتأثرة بانقطاع المياه، لتمكنهم من تدبير احتياجاتهم من المياه حتى يتم الانتهاء من أعمال الصيانة، مشيرا إلى أن الشركة سوف تقوم بالدفع بكافة فرق الصيانة للعمل على الإنتهاء من أعمال الربط بخط المياه في المدة المحددة لضمان عودة المياه مرة أخرى، ليتم ضخها تباعا إلى المناطق المتأثرة بانقطاع المياه.



وتهيب الشركة بالمواطنين أصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه، وأضاف أنه سوف يتم الدفع بكافة فرق الصيانة للعمل على الإنتهاء من أعمال صيانة الخط في الوقت المعلن عنه لضمان عودة المياه إلى كافة المناطق المتأثرة.