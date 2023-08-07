أحمد سعد عن حفله مع الشاب خالد: فنان عظيم وتاريخ كبير

حرص النجم أحمد سعد على مشاركة جمهوره صورة تجمعه بالنجم الشاب خالد عبر حسابه على إنستجرام وكتب قائلاً: "الشاب خالد بجد فنان كبير وعظيم وتاريخ كبير، انبسطت إن إحنا مع بعض في حفلة".

وكان ظهر الشاب خالد بالزي السعودي في حفله بموسم الجيمرز في المملكة العربية السعودية، وقال عن إطلالته إنه فضل الحضور بالزي السعودي.

وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا، وتفاعلوا مع أحمد سعد بالرقص والغناء طول الحفل، وقدم سعد مجموعة من أغانية المميزة ومنها: وسع وسع، اختياراتي، وإيه اليوم الحلو ده، غيرها.

من ناحية أخري، حرص الفنان أحمد سعد على الترويج لأحدث أغانيه التي تحمل اسم “أهلا بيك يا مدلع”، المقرر طرحها قريبًا عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب.

ونشر أحمد سعد البرومو، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهر بـ إطلالات مختلفة، منها الزي الخليجي لأول مرة.

وعلق قائلًا: “أهلا بيك يا مدلع خلال أيام على قناتي على يوتيوب وجميع المنصات”.

آخر أعمال أحمد سعد:

كانت آخر أعمال أحمد سعد الفنية، كليب أغنية "يا ليالي" التي قدمها على طريقة الديو لأول مرة مع النجمة روبي، والتي حققت نجاحاً ضخمًا وحصدت مشاهدات مرتفعة عبر مختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي، هذا بالإضافة إلى أغنية "اختياراتي" ضمن فيلم مستر إكس، بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد، والتي كسرت حاجز الـ 35 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات منة عدلي القيعي والفيديو كليب من إخراج أحمد عبدالوهاب.

ياليالي

وكان شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي فى دول الخليج هجومًا على أحمد سعد وانتقادات حادة بعد تداول لقطات من كليب أحدث أغانيه "هلا بيك يا مدلع"، وهو يرتدي الزي الخليجي، للمرة الأولى، وتزين بمجموعة من السلاسل والإكسسوارات الذهبية اللافتة.

وكان أشعل الفنان أحمد سعد حفله الجديد في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وسط أجواء من المرح والسعادة، ضمن فعاليات موسم الجيمرز.

أحمد سعد

وأحيا أحمد سعد حفله من خلال مجموعة مختلفة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بمرافقة أغنية "يا ليالي" التى طرحها مؤخرًا بمشاركة الفنانة روبي، وسط مشاركة من الجمهور حيث حرص سعد على إيقاف الآلات الموسيقية أكثر من مرة ليسمع صوت الحضور وهو يردد معه مقاطع من أغنياته.