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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أحمد حمدي يحرز ذهبية 400 متر متنوع في بطولة العالم للسباحة للماسترز باليابان

بوابة الوفد الإلكترونية

أحرز السباح المصري أحمد حمدي الميدالية الذهبية في بطولة العالم للمساترز المقامة حاليا في اليابان.

وشارك حمدي في سباق 400 متر متنوع في الفئة السنية من 30 إلى 34 عامًا، محطمًا الرقم القياسي المصري، ومحرزًا المركز الأول والميدالية الذهبية.

وحقق أحمد حمدي زمنًا قدره 4:43,57 في سباق 400 متر متنوع، محطمًا الرقم المصري السابق للفئة السنية من 30 إلى 34 عام.

وشهدت المشاركة المصرية في بطولة العالم للماسترز باليابان تحقيق العديد من الميداليات والمراكز المتقدمة، حيث أحرز عمر عيد ذهبية سباق 100 متر حرة، وشانتيل ناصر ذهبية منافسات 100 متر صدر، ونبيل إبراهيم المركز الرابع في سباق 50 متر فراشة، وأحمد صلاح ندى المركز السابع في سباق 100 متر صدر.

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