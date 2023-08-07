وزير الرياضة يصدر قراراً بتعيين مساعداً له للتسويق والشئون التجارية

أصدر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قراراً بتعيين الدكتور عصام سراج الدين مساعداً للوزير للتسويق والشئون التجارية فى ضوء سياسة الوزير نحو تمكين القيادات الشبابية المؤهلة والقادرة على الإدارة بكفاءة عالية بمختلف القطاعات ، وبما يسهم فى تحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة على كافة الأصعدة.

وتولى الدكتور عصام سراج الدين العديد من المناصب خلال الفترة الماضية بالمنشآت الرياضية وداخل ديوان الوزارة، كان أخرها رئيس وحدة التسويق، ويتمتع بخبرات عديدة فى مجال التسويق الرياضى، وهو حاصل على درجة الدكتوراة فى التربية الرياضية تخصص الإدارة الرياضية بعنوان (إدارة وتطوير الحقوق التجارية للأندية المحترفة لكرة القدم) من جامعة حلوان ودرجة الماجيستير في التربية الرياضية تخصص الإدارة الرياضية بعنوان (دراسة مقارنة بين إدارة الأندية الأهلية وأندية الشركات المشاركة في الدوري الممتاز لكرة القدم بمصر).

وزير الرياضة يشهد انطلاق الموسم الخامس للمسلسل الاذاعي " ولا في الاحلام "

في سياق آخر شهد صباح اليوم الاثنين ، الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بانطلاق الموسم الخامس المسلسل الاذاعي " ولا في الاحلام " والذي تنفذه الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام ، لتنمية مواهب الشباب المبدعين في المجالات الفنية

من جانبه قال الأستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، أن الوزارة تسعي جاهدة الي التعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية ، لتنفيذ المشروعات الهادفة نحو تعزيز مفهوم تنمية الشباب في مختلف المجالات وذلك من خلال عدد من المشروعات أبرزها ابداع الجامعات ومراكز الشباب والدوم الخ.

أكد وزير الشباب والرياضة أن جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعي إلى دعم الشباب ووضعهم في مقدمة الأولويات واستثمار في قدراتهم و طاقاتهم والتي أسهمت في تنمية المجتمع.

أشادت ، أماني ضرغام،الكاتبة الصحفية بجهود وزارة الشباب والرياضة شأن تنمية الشباب وبالأخص النجاح المبهر الذي حققه المسلسل على مدار سنوات انطلاقة وحتى الآن بسب كتيبة العمل المتميزة لدى وزارة الشباب والرياضة.

تحدثت الفنانة مي كساب عن تجربتها خلال المشاركة في المسلسل الاذاعي وأهميته للبيت المصري من خلال مناقشة عدد من القضايا المجتمعية مع تقديم حلول لها.

تطرق الفنان سامح حسين الي الجهد المبذول من قبل معالي وزير الشباب والرياضة للارتقاء وتأهيل وتطوير قدرات الشباب المصري وربطهم بتحديات الوطن وغرس قيم الولاء والانتماء والمواطنة.

إضاف الفنان خالد سرحان ، أن هذة التجربة الشبابية تعد واحدة من أهم المشروعات الفنية ، وخاصة أنها وسط مشاركة شبابية من المبدعين الذين سيكون لهم مستقبل مشرق في مجال الفن.

شهد ختام فعاليات المؤتمر استماع وزير الشباب والرياضة الي تجارب الشباب المبدعين المشاركين في المسلسل والفائدة التى تحققت لهم من خلال هذة المشاركة وطموحاتهم حول الأعمال المستقبلية فيما يخص الأعمال الإذاعية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للاعلام



حضر المؤتمر الصحفي لواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب ، لواء عبد الرحمن شلش وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ، الأستاذة نجوي صلاح وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير لشئون السياسات والتنمية الشبابية ، ولفيف من قيادات الوزارة والشخصيات العامة ونجوم الفن والإذاعة