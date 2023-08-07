محافظ الفيوم ينعي وفاة والدة السكرتير العام المساعد للمحافظة

نعى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدة اللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم.

وقدم محافظ الفيوم، بالأصالة عن نفسه، ونيابة عن جميع الأجهزة التنفيذية والشعبية بالمحافظة، بالغ مواساته وتعازيه إلى السكرتير العام المساعد، ولأسرته الكريمة في مصابهم، داعياً الله العلى القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهمه وذويها الصبر والسلوان.

يوم خدمة المواطنين

ومن جهه اخرى بحث الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عدداً من شكاوى المواطنين بمختلف القطاعات الخدمية، وذلك خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين الذي عقد اليوم الأثنين، بديوان عام المحافظة للاستماع للشكاوى، والعمل علي حلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

خلال اللقاء استمع محافظ الفيوم لطلبات عدد من الحالات الأولي بالرعاية، موجهاً وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، بتوفيرمعاش تكافل وكرامة للمستحقين، وكذلك عدد من المساعدات المالية للأسر الأولى بالرعاية.

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة العمل، بتوفير فرص عمل لعدد من الشباب بشركات ومصانع القطاع الخاص، ووجه رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتوفير الدعم اللازم لعدد من الشباب الراغبين في تنفيذ مشروعات لتحسين دخولهم، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي لأسرهم.

وبشأن تضرر إحدى السيدات من تحويل وحدة سكنية بالدور الأرضى بالعقار الذى تقيم فيه بمساكن النويرى بمدينة الفيوم، إلى محل تجارى مما يهدد السلامة الإنشائية للعقار ويحدث حالة من الضوضاء، وجه محافظ الفيوم، رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالتنسيق مع مسئولى مجلس مدينة الفيوم، بسرعة معاينة الوضع على الطبيعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال وجود مخالفات.

وفيما يتعلق بطلبات عدد من المواطنين، بشأن توقف إجراءات التصالح على أراضى البناء الخاصة بهم، وجه المحافظ مسئولى مجلسى مدينة الفيوم وإطسا، بدراسة كافة الأوراق الخاصة بهم وتيسير إجراءات التصالح لهم.

وخلال اللقاء، وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة التربية والتعليم، ببحث عدد من المطالب والشكاوى الخاصة بالعاملين بالقطاع طرفها، لانتظام العملية التعليمية قبل بدء العام الدراسى.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التونى معاون المحافظ، المتحدث الرسمى للمحافظة، وحمدية شعبان وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، والدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم، و هناء عبد الفتاح وكيل وزارة العمل، و أشرف درويش رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، و سالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، و حلمى حيدر مدير عام أملاك الدولة بالفيوم، وشيرين محمد نائب رئيس مجلس مدينة الفيوم لشئون المدينة.