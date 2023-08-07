لطفي بوشناق يلتقي جمهوره في مهرجان المنستير الدولي بهذا الموعد

يستعد المطرب لطفي بوشناق، لإحياء حفلاً غنائيًا ضمن حفلات مهرجان المنستير الدولى في دورته الـ 50، والمقام بدولة تونس، وذلك يوم الأربعاء 9 أغسطس الجارى.

ومن المقرر أن يقدم لفطي بوشناق خلال الحفل باقة لامعة من أشهر أغنياته التي يعشقها جمهوره.

لطفي بوشناق: المحروسة وتد الأمة العربية

وكان وجه لطفي بوشناق رسالة شكر وعرفان لمصر، قائلًا إنه تعلم فيها، وأكل من خيرها، وتربى على يد أساتذتها، مردفًا: "المحروسة وتد الأمة العربية".

لطفي بوشناق

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "بالخط العريض"، المذاع على قناة العربية، أنه يعشق المصريين ويموت فيهم ومصر حبيبة قلبه، حسب قوله، متوعدًا بتنفيذ حفلات غنائية قريبًا في المحروسة.

لطفي بوشناق

ونوه إلى أن العمل والصدق هما سر النجاح، متخذًا مثال "يموت المعلم وهو يتعلم" أيقونة له، مشيرًا إلى أنه ضد الألقاب سواء الإمبراطور أو الملك في الوسط الموسيقي، ويعتبرها سذاجة وأن اللقب الأقرب لقلبه هو الفنان.

وشدد على أن ما يميز أي فنان هو قدرته على الارتجال والتغني بالمواويل وهو ما يحافظ عليهما دومًا، حسب قوله.

وكان أصدر الفنان التونسي لطفي بوشناق، عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب وعلى صفحته الرسمية في فيسبوك، أغنية مهداة إلى روح الصحفية الفلسطينة شيرين أبو عاقلة.

لطفي بوشناق

والأغنية المهداة إلى روح الصحفية الفلسطينة شيرين أبو عاقلة من كلمات الشاعر الليبي فيصل الشريف.

وصدرت الأغنية في شكل شريط مصور يوثق للحظة اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي للصحفية شيرين أبو عاقلة وعملية دفنها، مع التأكيد على ارتباطها بالقدس والقضية الفلسطينية.

يذكر أن الفنان لطفي بوشناق قد غنى الكثير من الأغاني التي تنتصر لحقوق الشعوب المقموعة؛ إذ غنى لفلسطين الكثير من الأغاني أشاد فيها بنضالات الشعب الفلسطيني من أجل استرداد أرضه المغتصبة من الاحتلال.