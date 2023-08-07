حملة مكبرة لإزالة عددًا من المخالفات بمركز قنا

تمكنت الوحدة المحلية لقرية أبنود التابعة لمركز قنا، اليوم الاثنين، برئاسة رفاعى عبداللاه، من تنفيذ حالة إزالة على مساحة ١٠٠ متر، حالة تعدى على أرض أملاك دولة عبارة عن سور بالطوب الأبيض والأسمنت بناحية كرم عمران .

وأوضح طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على أراضى أملاك الدولة ومنع انتشار العشوائيات.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على أراضي أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعة وإزالتها على الفور بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.

كما نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا برئاسة خالد بهيج نائب المدينة، وأحمد جمعة رئيس قرية دندره بالتنسيق مع الجهات الأمنية، تنفيذ ٧حالات إزاله تعدى على أرض أملاك دولة بمساحة ٣٥ فدان و ٨٠٠ متر عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت وتعدى بالزراعة .

وتابع العميد طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، شكوى مواطنين بقرية الجبلاو بشأن نزاع بين جارين بشأن فتح باب ووجود ورشة نجارة غير مرخصة وتم عمل المعاينة المبدئية للشكاوى للوقوف على حلها ، كما قام المجلس القروي بالجبلاو بإستصدار قرار إغلاق للورشة المخالفة والتنبيه على المواطن بعدم فتح الباب، رافقه رئيس القرية، فنى تنظيم القرية، مهندسة الإدارة الهندسية المسئول عن القرية .

يأتي ذلك في إطار حل شكاوي واستغاثات المواطنين وتحقيق الاستجابات المناسبة وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة لأصحاب تلك الشكاوى وفقا لطبيعة كل منها .رئيس مدينة قنا يتابع شكوى مواطنين بقرية الأشراف.

كما تابع لطفي، شكوى مواطنين بقرية الأشراف بشأن بنزينة الأشراف ومخالفات بالرسم والتصميم وتم عمل المعاينة المبدئية للشكاوى للوقوف على حلها، رافقه رئيس القرية ، فنى تنظيم القرية ، مهندسة الإدارة الهندسية المسئول عن القرية .