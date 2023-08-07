يد العدالة تُضيق الخناق على السارقين.. القبض على 7 لصوص في القاهرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

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الداخلية تُواصل مُطاردة المجرمين

ضبط (3 أشخاص–مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية) ، حال إستقلالهم مركبة تروسيكل" وسيرهم عكس الإتجاه.. وبحوزتهم (عدد 6هواتف محمولة) ، وبمناقشتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف"وأن المضبوطات من وقائع سرقة بذات الأسلوب.

كما تم ضبط(إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام ثان) حال قيامها بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لايتناسب وقيمتها الحقيقية..وبمناقشتهاإعترفتبسرقتها من داخل مسكن مخدومها الكائن بدئرة قسم شرطة قصر النيل بأسلوب "المغافلة" حال عملها لديه كخادمة.

وجرى ضبط (أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بسرقة سيارة حال توقفها بدائرة قسم شرطة المعادى.. وبحوزته (السيارة المستولى عليها –كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى)..وبمواجهتهإعترف بإرتكابهالواقعة وأضاف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار.

ضبط (أحد الأشخاص) حال سيره بدائرة قسم شرطة السيدة زينب وبحوزته(حقيبة بداخلها بعض المشغولات الفضية وزنت 2 كيلو جرام مجهولين المصدر)..وبمناقشته إعترف بسرقتهم من داخل فاترينة بيع مشغولات فضية بدائرة القسم بأسلوب "كسر الزجاج".

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لقيامه بمغافلة (سائق سيارة ربع نقل) والإستيلاء على السيارة قيادته عقب نزوله منها بدائرة قسم شرطة المرجولاذ بالفرار، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة مستغلاً قيام المجنى عليه بترك مفتاح السيارة بداخلها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.