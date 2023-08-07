نيويورك تايمز: مؤتمر السعودية منح أوكرانيا فرصة للتحدث مع حلفاء روسيا

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن اجتماع كبار المسؤولين من أكثر من 40 دولة في السعودية، بما في ذلك بعض الذين لديهم روابط قوية مع روسيا مثل الصين والهند، في المملكة العربية السعودية لمناقشة كيفية إنهاء الحرب في أوكرانيا، كان فرصة سانحة للتحدث مباشرة مع حلفاء روسيا، بما في ذلك الصين، رغم أن أوكرانيا لم تتوقع التوصل إلى اتفاق سلام.



وقالت الصحيفة في تقرير عبر موقعها الإليكتروني اليوم الاثنين - إنه بالنسبة لأوكرانيا، كانت المحادثات جزءا من محاولة لكسب دعم عشرات الدول التي ظلت على هامش الحرب، ما زاد من عزلة روسيا؛ بينما لم تحظ المناقشة بمشاركة روسية ولم تسفر عن إعلان أو بيان رسمي.



ونسبت الصحيفة إلى مسئول بالاتحاد الأوروبي قوله إنه مع ذلك، كان هناك شي بسيط من التقدم؛ فالصين -التي لم تحضر المحادثات السابقة في يونيو- كانت مشاركا نشطا هذه المرة، وأشارت إلى أنها مستعدة لحضور جولة ثالثة من المحادثات -وهي الجولة التي يمكن أن تكون تمهيدا لاجتماع رؤساء الدول.



وأضافت الصحيفة أنه بعد 18 شهرا تقريبا من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أسفرت الجهود الدبلوماسية لإنهاء القتال عن القليل من النتائج الملموسة؛ وجاءت واحدة من الاتفاقيات الملموسة القليلة بوساطة الأمم المتحدة وتركيا، لكن هذه الصفقة -التي سمحت لأوكرانيا بنقل الحبوب عبر البحر الأسود- أصبحت الآن في حالة يرثى لها.



ورأت نيويورك تايمز أن جزءا من سبب فشل محادثات السلام حتى الآن هو أن كلا من أوكرانيا وروسيا تركزان على تحقيق مكاسب إقليمية في ساحة المعركة، ومع استمرار الحرب، امتد القتال إلى المناطق التي نجت حتى الآن من وطأة الحرب، وأصبحت الطائرات بدون طيار الهجومية مشهدًا متكررًا بشكل متزايد في موسكو.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على مدى اليومين الماضيين، عقد رئيس الأركان الأوكراني أندريه يرماك، اجتماعات ثنائية مع ممثلين من أكثر من 30 دولة - عبر قناته عبر تطبيق تليجرام - وأدرج العديد من الدول: الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وتركيا وكوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا. ولم يذكر ما إذا كان التقى بممثلين من الصين أو الهند.

