توفير خدمة تركيب القسطرة المستديمة بمستشفى تمي الامديد المركزي في الدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزراة الصحة بالدقهليةعن نجاح فريق طبي بمستشفي تمي الامديد المركزي في تركيب قسطرتين مستديمتين لمرضي الغسيل الكلوي الاولي تحت الترقوة والثانية فخذية.

وأضاف مكين أن الخدمة تقدم للمرة الأولى بالمستشفى لافتاً إلى أن توفير هذه الخدمة المتخصصة يعد نقلة نوعية فى التسهيل علي مرضي الغسيل الكلوي لاسيما وأن جميع مستلزمات العملية مقدمة من خلال وزارة الصحة.

وأعرب وكيل الوزراة عن خالص شكره للفريق الطبي المميز المدرب لتقديم هذه الخدمة وفى مقدمتهم الدكتور محمد الدياسطي استشاري امراض الكلي ومدير المستشفي والدكتورة ايمان محمد رضا رئيس قسم الكلي فضلاً عن الدكتور إيمان رمضان بدوي اخصائي امراض الكلي ومس ايمان ابراهيم ومس نهال سامي الحسيني من التمريض



كما أثنى على جهود الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي والدكتور سيد فاروق مدير إدارة المستشفيات والدكتور احمد البيلي مدير ادارة الكلي لسعيهما الدائم في التوسع في تقديم مثل هذه الخدمات الطبية المتخصصة والتي لم تكن متوفرة من قبل وذلك تسهيلا علي المرضي.