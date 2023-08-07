جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تطرح وظائف شاغرة للجنسين

طرحت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للرجال والنساء، ممن يحملون درجة البكالوريوس والدبلوم، للعمل في مستشفياتها الجامعية وفق شروط محددة لكل تخصص.

ولفتت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية، أن الوظائف المتاحة تبلغ (119) وظيفة صحية عن طريق المسابقة الوظيفية العامة للسعوديين والسعوديات.

وظائف جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

وأوضحت الجامعة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل لاجتماعي "تويتر"، أن الوظائف الشاغرة بها جاءت تحت مسمى:

أخصائي (تمريض ومختبرات طبية).

فني (فني تمريض، فني مختبرات طبية).

سكرتير طبي.

وظائف جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل شروط عامة للتقديم

ونشرت الجامعة عبر موقعها الإلكتروني عدد من الشروط العامة التي لابد ان تتوفر لدى المتقدمين والمتقدمات لشغل وظائفها المعلنة ومنها:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون حاصلاً على المؤهل المطلوب للتخصص المراد التقديم عليه من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصى بها من قبل وزارة التعليم، على أن يرفق إثبات المعادلة من الوزارة.

أن يكون حاصلاً على شهادة التصنيف المهني + بطاقة التسجيل المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

أن يجتاز الاختبار العلمي الذي يجريه القسم المختص للترشح للمقابلة الشخصية.

أن يجتاز المقابلة الشخصية.

رابط التقديم على وظائف جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

وشددت على الالتزام بعدة تعليمات منها:

الاطلاع أولاً على قائمة الوظائف المتوفرة وتحديد التخصص الذي يتوافق مع المؤهلات التي يحملها.

بعد تحديد الوظيفة المناسبة للمتقدم يتم التقديم على الوظيفة بتعبئة النموذج المخصص لذلك من خلال موقع الجامعة الإلكتروني.

الالتزام بالدقة في كتابة البيانات حيث أن تقديم أي معلومات غير صحيحة أو غير مطابقة سوف يؤدي إلى إلغاء الطلب تلقائيًا.

وأشارت الجامعة إلى أن التقديم على هذه الوظائف لا يعتبر ترشيحًا نهائيًا، موضحة أن آخر موعد للتقديم يكون يوم الخميس الموافق 1445/01/23هـ - 2023/08/10م .

التقديم عبر الرابط التالي... https://selfemp.iau.edu.sa