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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

العفو عن 33 من المحبوسين احتياطيًا.. منهم عمر الشنيطي

بوابة الوفد الإلكترونية

أكدالمُحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، على أن عمر الشنيطي ويوسف منصور وأحمد حسنين وآخرين تم إخلاء سبيلهم. 

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وأشار العوضي إلى إخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيًا اليوم من بينهم الأسماء واردة سلفًا.

وكان المُحامي طارق العوضي قد أكد في وقتٍ سابق أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استخدم سلطاته الدستورية وأصدر قرارًا جمهوريًا بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر، استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.

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