أبو العيش: المشاريع القومية العملاقة تثبت قدرة مصر أمام العالم على التحدي

عبر محمد أبو العيش، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وعضو الاتحاد بالسعودية، عن انبهاره لما يحدث على أرض الواقع بمصر من تطورات ومشروعات قومية كبرى تضاهي دول العالم.

أوضح نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وعضو الاتحاد بالسعودية، الهدف من زيارة العاصمة الإدارية الجديدة التي نظمها الاتحاد العام للمصريين بالخارج، قائلا: " بثبت للعالم كله انه اللي عملته مصر مفيش دولة تقدر تعمله خلال السنوات الصعبة اللي فاتت بين مشاريع عملاقة مثل العاصمة والعلمين ودمياط الجديدة غير الطرق والكباري، كل ده خلى العالم كله مش مصدق اللي مصر بتعمله وتقدر تعمل ده في الفترة القياسية ان شاء الله سنتين والامور تستقر ومصر هتكون في حتة تانية".

ونظم الاتحاد العام للمصريين في الخارج، رحلة لعدد من الأعضاء والمصريين المقيمين بالخارج، إلى العاصمة الإدارية الجديدة، للتعرف على آخر التطورات بالمدينة والمشروعات القومية المتاحة للترويج للإستثمار في مصر.

ترأس رحلة العاصمة، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج ، المهندس إسماعيل علي، والمستشار علاء سليم، الأمين العام للاتحاد العام للمصريين بالخارج بالكويت، والمهندسة مرفت خليل، رئيس الاتحاد العام ببريطانيا، ومحمد أبو عيش، ، والأستاذ محمد أبوالعيش، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وعضو الاتحاد بالسعودية، والاستاذ محمد فريد، عضو مجلس الإدارة بالإتحاد، وبحضور العميد هيثم عنان، مدير شركة العاصمة الإدارية .

كما شارك في الحضور عدد من الطلاب المصريين العائدين من دولة السودان الشقيقة، وهم: " أحمد حلمي، طالب بكلية الطب والجراحة، ورئيس اتحاد الطلاب المصرين بالسودان، وأحمد الساعي، طالب بكلية الطب والجراحة، ومحمد جبر، طالب بكلية طب وجراحه بالسودان أيضا.

وعلى مدار الرحلة حرص العميد هيثم عنان، مدير شركة العاصمة الإدارية، على تعريف المصريين بالخارج على منطقة العاصمة الإدارية الجديدة وما تم بها من من إنشاءات وتسليم وحدات وما هو متبقي، مطالبا منهم الترويج لما يحدث في مصر بالخارج فهم سفراء للوطن بالدول المقيمون بها وإظهار صور مصر الحقيقة والتطورات التي تحدث واجب عليهم.

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