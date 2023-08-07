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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

محمد رياض يكرم صناع العرض المسرحي "مغامرات چيمو".. صور

بوابة الوفد الإلكترونية

شاهد الفنان محمد رياض، رئيس مهرجان المسرح المصري، العرض المسرحي " مغامرات چيمو " الذي يعرض شرفيا ضمن فعاليات الدورة الـ 16.

 

 وحضر عدد كبير من النجوم منهم: ياسر صادق مدير المهرجان وطارق عبد العزيز عضو اللجنة العليا، ووفاء الحكيم ، هشام اسماعيل ، ميرنا وليد ، هاني كمال ،خالد محمود، نشوي حسن  والمخرجين : هشام طه، محمد متولي مدير مسرح الشمس، والناقد الكبير محمد الروبي والناقد والشاعر الكبير محمد بهجت ، وآخرين من نجوم المسرح والاعلام .

عقب العرض كرم الفنان محمد رياض صناع العمل المسرحي المتميز " مغامرات چيمو " ومنحهم شهادات مشاركة وتقدير ومنهم نجوم صاعدين بقوة من ذوي القدرات العظيمة، والعرض من إنتاج فرقة مسرح الشمس ، وتأليف : صلاح متولي ، وإخراج : محمد عشري، وأشعار بلال إمام والحان أحمد الناصر وديكور غادة شلبي واضاءة عز حلمي وازياء سماح نبيل ، ودعاية خالد مهيب .

 

 

 وبطولة : كريم الحسيني واسراء حامد ، عصام مصطفي ، محمد أسامة ، نيرة عصام ، رندا جمال ، شذي مصطفي، علاء هاني ، كريم سعد ، فجر الحسيني ، علي الحسيني ، نور عصام ، عمرو سعيد، معتصم هاشم ، وأحمد ومحمد الطحاوي ، محسن مصطفي ، جودة نبيل ، ملك محمد ، هاجر محمد ، عبد الرحمن جمال ، شيماء السيد ومحمد وعبد الله يحيي وسلمي سمره ، وخالد طلعت .


 

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