رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج يؤكد حرصه ودعم المغترب للاستثمار في مصر

أكد المهندس إسماعيل علي، رئيس الإتحاد العام للمصريين بالخارج، على دور الاتحاد المهم في الترويج في الخارج لمشروعات الوطن العملاقة مثل العاصمة، وذلك من خلال تنظيم رحلات بصفة مستمرة لأبناء مصر المغتربين وأعضاء الاتحاد من كل دول العالم، لمعرفة آخر التطورات وما تم إنجازه لتشجيع المستثمرين بالخارج للاستثمار في مصر والقدوم دون خوف أو قلق لأرض الوطن.

ونوه "علي"، على حرص الاتحاد لتعريف أبناء مصر بالخارج والمستثمرين بأماكن الاستثمار في مصر ودعم الوطن، وتقديم كافة الخدمات لتيسير ذلك، لافتا أن العاصمة الإدارية الجديدة مشروع عملاق سيغير مكانة مصر بين دول العالم في المستقبل القريب.

رحلة لعدد من الأعضاء والمصريين المقيمين بالخارج

ونظم الاتحاد العام للمصريين في الخارج، رحلة لعدد من الأعضاء والمصريين المقيمين بالخارج، إلى العاصمة الإدارية الجديدة، للتعرف على آخر التطورات بالمدينة والمشروعات القومية المتاحة للترويج للإستثمار في مصر.

ترأس رحلة العاصمة، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج ، المهندس إسماعيل علي، والمستشار علاء سليم، الأمين العام للاتحاد العام للمصريين بالخارج بالكويت، والمهندسة مرفت خليل، رئيس الاتحاد العام ببريطانيا، ومحمد أبو عيش، والأستاذ محمد أبوالعيش، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وعضو الاتحاد بالسعودية، والأستاذ محمد فريد، عضو مجلس الإدارة بالاتحاد، وبحضور العميد هيثم عنان، مدير شركة العاصمة الإدارية.

كما شارك في الحضور عدد من الطلاب المصريين العائدين من دولة السودان الشقيقة، وهم: " أحمد حلمي، طالب بكلية الطب والجراحة، ورئيس اتحاد الطلاب المصرين بالسودان، وأحمد الساعي، طالب بكلية الطب والجراحة، ومحمد جبر، طالب بكلية طب وجراحه بالسودان أيضا.

وعلى مدار الرحلة حرص العميد هيثم عنان، مدير شركة العاصمة الإدارية، على تعريف المصريين بالخارج على منطقة العاصمة الإدارية الجديدة وما تم بها من من إنشاءات وتسليم وحدات وما هو متبقي، مطالبا منهم الترويج لما يحدث في مصر بالخارج فهم سفراء للوطن بالدول المقيمون بها وإظهار صور مصر الحقيقة والتطورات التي تحدث واجب عليهم.

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