فتح باب استقبال أفلام الدورة الـ ٢٥ لمهرجان الإسماعيلية الدولي

أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة الناقد عصام زكريا عن فتح باب استقبال الأفلام للمشاركة بالمهرجان، وذلك استعداداً لبدء أعمال لجنة اختيار أفلام الدورة ال ٢٥ للمهرجان.

وقد صرح الناقد "عصام زكريا" أن إدارة المهرجان سوف تقوم باستقبال الأفلام حتى ١٥ ديسمبر المقبل، على أن تكون سنة إنتاج الأفلام ٢٠٢٣.

يذكر أن الدورة الـ ٢٥ للمهرجان من المقرر أن تقام في الفترة من ٢٨ فبراير وحتى ٥ مارس ٢٠٢٤.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة سنوياً بمحافظة الإسماعيلية.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.