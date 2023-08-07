الأردن: بحثنا مع مصر ضمان انسيابية مرور الشاحنات بدون عوائق (شاهد)

أكد الدكتور بشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأردنى، أنه تم مناقشة الارتقاء بمستوى التعاون الدوائى مع مصر.

وتابع "الخصاونة" خلال كلمته بعد اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، بالعاصمة الأردنية عمان، اليوم الإثنين، أنه تم الحديث مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن دور الأشقاء و الجاليات المصرية في الأردن.

أن هناك نظرة من أجل أن نحافظ على الاشقاء، في ضوء القوانين المنظمة للعمل في المملكة، ضرورة حسهم على توفيق أوضاعهم.

ولفت إلى أن مجلس الوزراء قرر أمس بالسماح للتنقل بين القطاعات، وطالب الجاليات المصرية في المملكة بالاستفادة من هذا القرار.

وتابع: "كل مخالف من الممكن أن يستفيد من هذا القرار".

بدأت اليوم بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الأردنية عَمّان، اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء الأردني، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين المصري والأردني.

وكان في استقبال الدكتور مصطفى مدبولي لدى وصوله إلى مقر الحكومة الأردنية، الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء الأردن، وعدد من الوزراء والمسؤولين، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمي، واستعراض حرس الشرف.

اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة

ويحضر اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، من الجانب المصري: الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وا حسن شحاتة، وزير العمل، والسفير محمد سمير، سفير مصر لدى الأردن، والسفير علاء موسى، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، ومسئولو الجهات المعنية.

فيما يحضر الاجتماعات من الجانب الأردني، السيد/ يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل، والمهندس ماهر أبو السمن، وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل، والدكتور صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية، والدكتور فراس الهواري، وزير الصحة، وزينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، والسفير أمجد العضايلة، سفير الأردن لدى مصر، ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، وعدد من المسئولين الأردنيين.