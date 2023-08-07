ختام منافسات بطولة القاهرة لكرة السلة 3×3 بنادي الزهور

اختتمت منافسات بطولة منطقة القاهرة 3×3 التي أقيمت على ملاعب كرة السلة بنادي الزهور بالتجمع الخامس خلال الثلاثة أيام الماضية، بمشاركة واسعة بفرق مختلفة من لاعبي الأندية المختلفة مثل: الأهلي، وادي دجلة، الصيد، الطيران، هليوبوليس، الرحاب، الشمس، المعادي، وغيرها من الأندية بالإضافة إلى الزهور.

وشهدت البطولة منافسات الرجال والسيدات لمراحل -11 سنة، -12 سنة، -13 سنة، -14 سنة، -16 سنة، -18 سنة، عمومي.

وحظيت البطولة باستحسان جميع المشاركين من حيث حسن التنظيم والإدارة، حيث استمتع جميع المشاركين بالمنافسة داخل نادي الزهور العريق.

واستطاع أبطال الزهور تحقيق نتائج مميزة في البطولة بالحصول على 4 ميداليات بواقع ثلاث ذهبيات وبرونزية وجاءت النتائج كالتالي:

توج فريق فتيات الزهور لمرحلة 2010 بالميدالية الذهبية وتضم قائمة الفريق كل من: أروى على، ومريم خالد، ورودي عصام، وحلا اشرف.

كما حقق فريق فتيات مرحلة 2012 الميدالية الذهبية، ويتكون الفريق من: ملك وليد، ومريم محمود، وكارما محمود، وعائشة خالد.

واحرز لاعب الزهور بلال مجدي الميدالية الذهبية في مرحلة تحت 14 سنة.

وفي مرحلة 2012 بنين حقق فريق الزهور الميدالية البرونزية ويتكون الفريق من: سيف احمد، وآدم شادي، وحمزه كريم، ومحمد مصطفى.