المهاجم الصريح صداع في رأس إدارة الأهلي

مازال مسئولو الأهلي يبحثون عن مهاجم صريح لتدعيم الفريق الكروي في الموسم المقبل، بعد أن فشلت المفاوضات مع سوزا مهاجم فريق جيونبوك الكوري الجنوبي.

وجاء فشل المفاوضات مع سوزا لتراجع فريقه في اللحظات الأخيرة لإتمام التعاقد بسبب ضعف المبلغ المعروض ووجود عروض أفضل من أندية أخرى ورغبة اللاعب في اللعب أوروبيا.

ومشكلة الأهلي وجود رأس حربة صريح لوجود واحد فقط في هذا المركز" محمد شريف" ومستواه غير ثابت فنيا من مباراة لأخرى ولا يعول عليه السويسري كولر كثيرا في المباريات كعنصر أساسي.

وكهربا يتم الدفع به كمهاجم لعدم وجود مهاجم صريح كما أن عودة صلاح محسن هو البديل في خط هجوم الأحمر بالموسم الجديد غير مقنعة للسويسري الذي يرى ضرورة تدعيم الفريق بمهاجم صريح سوبر للمنافسة الشرسة في دوري الابطال وكأس العالم خاصة رغم قناعته أن بطولة الدوري دون المستوى لوجود فوارق كبيرة بين الأهلي وبقية المنافسين