الاتجار بالبشر.. أحكام مُغلظة خلدتها محاكم الجنايات بحق مُناهضي الإنسانية

بالخلاف لكل ما أرسته الفطرة الإنسانية السليمة، وما نصت عليه الشرائع السماوية حول تكريم الإنسان والإعلاء من شأنه لكونه خليفة الله على الأرض، تجسدت العديد من الوقائع المُناقضة لما هو متعارف عليه، فأصبح الإنسان سلعةً تُباع وتُشترى بأبخس الأثمان، لبلوغ شهوة الثراء حتى ولو على حساب الآخرين.

خلال السنوات الماضية، فرضت العديد من قضايا الاتجار بالبشر، نفسها على وسائل الإعلام التي سلطت الأضواء نحوها، على اعتبار أنها جريمة منافية للقيم والأخلاق الإنسانية، وهو ما نستعرضه خلال السطور التالية..

حبس مودة الأدهم:

في مارس الماضي، أيدت محكمة النقض، الحكم الصادر من الجنايات بالسجن المشدد 6 سنوات بحق مودة الأدهم ناشطة التيك توك، و6 آخرين، وتغريمهم 200 ألف جنيه بتهمة الاتجار في البشر، حيث أصبح الحكم الصادر نهائيًا وباتًا وغير قابل للطعن أمام أي دائرة جنائية أخرى.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت في 20 يونيو 2021، بحبس مودة الأدهم 6 أعوام، على خلفية اتهام النيابة العامة لها بالاتجار بالبشر، والاستغلال التجاري لطفلين عن طريق نشر مقاطع مصورة لهما على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتصدر اسم مودة الأدهم محرك البحث جوجل العام الماضي، بعد معاقبتها بالسجن 6 سنوات، بسبب الفيديوهات التي تنشرها وتظهر فيها بملابس جريئة.

وفي مايو 2020، تم القبض على مودة الأدهم التي لديها مليونا متابع على إنستجرام، بعد نشرها مقاطع فيديو اعتبرت فاضحة.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض عليها واتهمتها بالتعدي على المبادئ والقيم المجتمعية، واعترفت بالتهم الموجهة إليها وبررت ذلك بحاجتها للمال.

حكم رادع بحق عصابة الاتجار بالبشر

بينما قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمهما 200 ألف جنيه لكل منهما، كما برأت المحكمة ربة منزل وإعفاء زوجها من العقوبة بـ«الاتجار في البشر» بالقاهرة، كما عاقبت المحكمة الزوج في التهمه الثانية «التزوير» بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، بإن المتهمين الصادر بينهما العقوبة نشأت بينهما علاقة غير شرعية نتج عنها حمل المتهمه الأولى سفاحا من المتهم الثانى، وحاولا التخلص من الرضيع بعد وضعها ببيعه للمتهمين الثالث والرابع، إلا أن انكشف امرهما لتراجع المتهمين عن الشراء بعد تقديم طلب بمكتب الصحة لتسجيل الرضيع بأسمائهما .

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها التي أودعتها المحكمة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشار أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبرى،أن إعفاء المتهم الثالث من العقوبة لاستخدام المحكمة نص المادة 15من قانون الإتجار بالبشر التي تنص على إعفاء المتهم من العقوبة في حالة الإبلاغ عنها حتى لو كان شريك فيها ،وهذا مافعله المتهم الذي تراجع عن استخراج شهادة ميلاد الناتج عن عن العلاقة غير الشرعية من المتهمين الأول والثانى .

وتبين من الحيثيات أن المتهمة الأول نشأت بينها وبين المتهم الثانى علاقة غير شرعية خلال سجن زوجها في إحدى القضايا الجنائية، والذى نتج عنها حملها السفاح، وعقب خروج زوجها من السجن إكتشف ارتفاع في بطنها فأبلغته بانها تعانى من انتفاخ البطن نتيجة وجود ورم وسوف تتوجه إلى المستشفى لاجراء عمليه جراحية لاستئصال الورم، وانجبت الطفل وعرضت على المتهمين الثالث والرابع شرائه بمبلغ مالى لكونهما لاينجبا، ووافقا على طلبهما .

المؤبد لعصابة تهريب المهاجرين

وفي يونيو 2023 قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار أحمد حسن غلاب وعضوية المستشارين تامر الأمير وياسر عرفة، وأمانة سر محمد عبدالعزيز، ومحمد عبدالوهاب، وأحمد جمال بمعاقبة كل من الإثيوبية بشاتو أحمد موسى، ونور على حسن، ومعتز فتحى كمال، غيابياً بالسجن المؤبد وتغريم كلا منهم مليون جنيه فيما أسند إليهم من تهم منها الانضمام لجماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين في أكثر من دولة من بينها مصر وتسهيل دخول مهاجرين إلى البلاد بطريقة غير مشروعة مستخدمين في نقلهم سيارات نقل مجهزة مكان لإيوائهم من أجل الحصول على منفعة مادية.

تعود وقائع الأحداث إلى 7 يوليو 2022 عندما تلقت الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر فرع أسوان بورود معلومات بقيام الإثيوبية بشاتو أحمد موسى وشهرتها نورا بإيواء مجموعة من الأفارقة بأحد المقاهي بناحية منطقة وادى خريط نصر النوبة فتم مداهمة المكان وتم ضبط المتهمة وبرفقتها كلا من خطاب أمان، إريتري الجنسية وسليم مصقل إريترى.

وبمناقشتهم أقروا بالاتفاق مع المدعو صلاح السودانى مقيم بالسودان على تهريبهم للقطر المصري بطريقة غير شرعية مقابل مبلغ ٧٠٠ دولار وتم تهريبهم من السودان إلى مصر عن طريق استخدام سيارات ربع نقل من الخرطوم إلى الشلاتين وعقب ذلك استلمهم المهرب المصرى المتهم الثالث وتسليمهم للإثيوبية والتي قامت بإيوائهم بإحدى المقاهي التي تقوم على إدارتها بناحية نصر النوبة.