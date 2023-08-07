مياه سوهاج تعلن عن شراء معدات تطهير جديدة بأكثر من 35 مليون جنيه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج برئاسة المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب انه تم شراء عدد 6 كباش مجهز بقيمة 31.9 مليون جنيه وشراء عدد 3 نافورى صغير بقيمة 3.3 مليون جنيه وان تلك المعدات دخلت الخدمة للمساهمة فى قيام الشركة بمهامها فى التخلص الآمن من مياه الصرف الصحى وتحقيق رضا المواطنين.





وقال المهندس السيد عبد اللطيف رئيس قطاع التامين الفنى ان الكباش المجهز يقوم بعدد من المهمات منها تطهير مطابق الصرف الصحى وبيارات محطات الرفع والخطوط الرئيسية وانه تم توزيعهم على افرع صرف صحى سوهاج والمنشاة وساقلتة وطهطا وجرجا ودار السلام هذا بالاضافة الى ان النافورى الصغير يقوم باعمال تطهير خطوط وشبكات انحدار الصرف الصحى وانه تم توزيعهم على افرع صرف صحى المراغة وجهينة وطما.





وفي سياق متصل اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى نتيجة الاختبارات العملية للمتقدمين لمسابقة التوظيف رقم 2 لعام 2020 ورقم 1 لعام 2022 وذلك بعد استلام نتيجة تظلمات اختبارات الحاسب الالى من جامعة سوهاج بتاريخ 31 يوليو 2023 صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واضاف ان الاختبارات العملية تم اعدادها وتصحيحها بواسطة اساتذة ومتخصصين فى مجال الوظائف المعلن عنها وذلك لضمان شفافية الاختبارات ونزاهتها.





وقال اللواء مصطفى كامل مساعد رئيس مجلس الادارة لشئون الموارد البشرية والمراجعة الداخلية انه يمكن التعرف على النتيجة الاختبارات العملية من خلال الدخول على موقع الشركة الالكترونى https://www.scww.com.eg والبحث بالرقم القومى لوظائف كيميائى واخصائى سلامة وصحة مهنية ومحاسب واخصائى موارد بشرية وكاتب ومدخل بيانات وامين خزينة وسائق وسائق معدات ثقيلة وفنى معمل وعامل تشغيل وصيانة وحرفى ومراقب امن.





وقالت المحاسبة سمية عساف رئيس قطاع الموارد البشرية ان اختبارات الحاسب الالى اجريت بجامعة سوهاج لوظائف اخصائى موارد بشرية ومحاسب وكاتب ومدخل بيانات وامين خزينة ومراقب امن كما اجريت الاختبارات العملية بمواقع شركة مياه الشرب بسوهاج من خلال لجان متخصصة لوظائف كيميائى وفنى معمل واخصائى سلامة وصحة مهنية وسائق وسائق معدات ثقيلة وحرفى و عامل وانه سيتم خلال الفترة القادمة اعلان موعد المقابلات لجميع الوظائف المعلن عنها.