المتهم بإنهاء حياة شخص في كرداسة: طعنته بسلاح أبيض

باشرت نيابة شمال الجيزة التحقيق في وفاة شخص على يد آخر طعنًا بسكين بسبب خلافات بينهما في كرداسة، واعترف المتهم بارتكابه الواقعة.

وقال المتهم أمام جهات التحقيق إنه حدثت مشاجرة بيننا بسبب خلافات قديمة، فتطورت المشاجرة، وسددت له طعنة بسلاح أبيض “سكين”.



وكشفت التحقيقات عن أن مشاجرة حدثت بين المتهم والضحية في منطقة كرداسة على إثرها اعتدى المتهم عليه بالسكين، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة كرداسة من غرفة النجدة بالعثور على شخص مقتول، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة "م.ح "، 43 عاما، مصابا بطعنة سكين.

وبعمل التحريات تبين أن المجني عليه لقي حتفه على يد آخر بسبب خلافات نشبت بينهما، وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.



وفاة تباع أثناء نومه أسفل عجلات سيارة نقل في الصف

لقي تباع حتفه أسفل عجلات سيارة نقل ما أدى إلى وفاته في الحال بمنطقة الصف جنوب الجيزة، ونُقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، بتلقيه بلاغ من مستشفى الصف بوصول جثة تباع، 19 سنة.

وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أنّ المتوفى كان نائمًا خلف السيارة وأثناء رجوع السائق بالسيارة النقل قام بالاصطدام به دون قصد ما أودى بحياته في الحال، تم التحفظ على السيارة وقائدها.

النيابة تأمر بتشريح الجثة

ونقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

كشف حقيقة قيام شخصين بأعمال بلطجة وبيع المواد المخدرة في الفيوم

بالنسبة لما تم تداوله عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن الإدعاء بقيام شخصان بممارسة أعمال البلطجة وترويج المواد المخدرة والتعدى على أحد الأشخاص وإحداث إصابته بإحدى القرى بالفيوم.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ (3) الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بالفيوم بحدوث مشاجرة وتم ضبط طرفيها هما طرف أول: (عامل "مصاب بجرح قطعى")، طرف ثان: (عامل وبحوزته سلاح أبيض "سكين").. وتبين قيام الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بالسب والضرب وإحداث ما به من إصابات مستخدماً السلاح المضبوط بحوزته بسبب خلافات الجيرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ويشار إلى عدم صحة ما تم تداوله بشأن قيام المتهمان بممارسة أعمال البلطجة وترويج المواد المخدرة.



ضبط 312 قضية مخدرات و124 قطعة سلاح نارى في حملة أمنية مكبرة



وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، عن ضبط 312 قضية مخدرات، و124 قطعة سلاح نارى، وتنفيذ 83696 حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.