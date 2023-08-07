الكشف على 921 مواطن بقافلة جامعة سوهاج الطبية

أطلقت جامعة سوهاج قافلة طبية تنموية شاملة لقرية الشيخ زين الدين بمركز طهطا شمال محافظة سوھاج، والتي تأتي استمراراً لسلسلة القوافل التنموية التي تطلقها الجامعة في شتى ربوع المحافظة، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني القائم بأعمال رئيس الجامعة.

وأكد الدكتور حسان النعماني ان إدارة الجامعة تحرص علي المساهمة في تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير المزيد من الرعاية والإهتمام بالفئات الأكثر احتياجاََ في المجتمع، و المشاركة الإيجابية في النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية، وتقديم الخدمات الطبية والتوعوية للمواطنين في مجالات متعددة في المناطق والقرى الأكثر احتياجًا داخل المحافظة، بما يساهم فى دعم الدور المجتمعى والتنموى والخدمى للجامعة ومسؤولياتها تجاه المجتمع بمختلف قطاعاته.

وأضاف الدكتور خالد عبداللطيف عمران نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة انه تم تنفيذ القافلة بمشاركة كليات الطب البشري و الطب البيطري والتمريض، حيث ضمت نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس في تخصصات متعددة، موضحاً انه تم تقديم الخدمات الطبية والتوعوية لأهالي القرية وصرف العلاج بالمجان لتخفيف الأعباء على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري ان القافلة الطبية تضمنت عدد من التخصصات مثل الباطنة ، الأطفال، النساء وتوليد ، الجراحة عامة ، جراحة مسالك ، جراحة عظام، جراحة أوعية دموية، روماتيزم ، جلدية ، رمد ، صدرية ، نفسية وعصبية، إضافة إلى خدمات تنظيم الأسرة، حيث تم توقيع الكشف الطبي علي ٩٢١ مواطن في التخصصات الطبية المختلفة، كما تم تحويل عدد ٦٣ حالة إلى المستشفيات الجامعية لإستكمال الفحوصات وإجراء التدخلات الجراحية اللازمة لهم، وشارك بالقافلة الطبية ١١ طبيب و٣ من طلاب الكلية.

كما ذكر الدكتور أسامه أبو شامة عميد كلية الطب البيطري ان القافلة البيطرية ضمت فرق علاجية في مختلف التخصصات الإكلينيكية، وتم مناظرة ١٧٧ من الحالات المرضية، كما أدت القافلة دور وقائي للحيوانات الغير مريضة من خلال مكافحة الطفيليات الخارجية، عن طريق الرش بالمبيدات الحشرية والطفيليات الداخلية بتجريع مضادات الديدان لكل الحالات المترددة، الي جانب إجراء العمليات الجراحية وعلاج حالات العقم وتأخر الولادات، وشارك بالقافلة ١٢ من أعضاء هيئة تدريس والهيئة معاونة بالكلية، وعدد ١٥ طالب من الفرقة الرابعة والخامسة.

وذكر الدكتور أحمد فتحي النحاس وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة انه تم تنفيذ عدد من الندوات التوعوية لنشر الوعي لأهالي القرية حول القضية السكانية وأهمية تنظيم الأسرة حاضر بها كلاً من دانية جاب آلله حافظ وأسماء احمد محزم المعيدين بكلية التمريض.