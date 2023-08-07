دير درنكة يحتفل بصوم السيدة العذراء وسط حضور جماهيري .. صور

انطلقت احتفالات دير درنكة بمحافظة اسيوط بصوم السيدة العذراء وسط حضور جماهيري غفير حيث تعتبر هذه الاحتفالات من أهم المناسبات الدينية في الدير حيث يتجمع الزوار من مختلف أنحاء البلاد للاحتفاء بالسيدة العذراء وصومها تعكس تلك الاحتفالات الروح المسيحية العميقة والتبجيل للعذراء مريم وتعتبر فرصة لتعزيز العلاقة الروحية بين أفراد الطائفة المسيحية.

فقد انطلقت الاحتفالات بصلوات وترانيم دينية تملأ الأجواء بالتأمل والسكينة وتم تزيين الدير ومحيطه بالورود والإضاءات الساحرة ما أضفى على الأماكن جوًا مليئًا بالبهجة والسعادة كما قام العديد من الزوار بتقديم التبرعات والهدايا للفقراء والمحتاجين في رمز الشفاعة للعذراء مريم

أعلن الأنبا يؤانس مطران أسيوط وتوابعها عن بعض التعليمات والتعديلات الخاصة بزيارة دير السيدة العذراء في درنكة بجبل أسيوط تتضمن هذه التعديلات زيادة عدد السيارات المجانية التي تقوم بنقل الزائرين من بداية بوابة الدير إلى أقرب مكان داخل الدير وهو " المصعد الكهربائي " وتم التأكيد على أنه لن يتم السماح بمرور السيارات الخاصة بالزائرين داخل الدير بغرض تفادي التزاحم بين الزوار

وأوضح المطران أنه اعتبارًا من يوم 7 أغسطس سيتم فتح بوابات الدير والسماح لكبار السن الذين يستقلون سيارة خاصة بالدخول بالسيارة داخل الدير في الفترة من الثانية عشرة ظهرًا حتى الثانية عصرًا وسيتم تسليم تصريح دخول السيارة مع توفير مكان لها داخل الجراج المخصص بالدير

وأشار المطران إلى وجود مصاعد كهربائية داخل معظم مباني الدير لتسهيل صعود المواطنين وكبار السن إلى مغارة الدير دون الحاجة إلى استخدام السيارات وسيتم توفير سيارات تقوم بنقل الزائرين من باب الدير إلى منتصف المطلع في جبل درنكة بالإضافة إلى توفر عربات مكيفة يمكن استخدامها من منتصف المطلع حتى أعلى جبل الدير وذلك لتسهيل تنقل الزوار من خلال المشي

وأضاف الأنبا يؤانس أنه لن يتم السماح للسيارات الخاصة بالزوار بالسير حتى مطلع الجبل الدير

جديد بالذكر أن دير السيدة العذراء في جبل درنكة بمحافظة أسيوط قد بدأ استقبال الزوار في اليوم الأول من شهر أغسطس حيث يحتفل المسيحيون في مصر وخارجها بصوم العذراء السنوي من السابع إلى الثاني والعشرين من أغسطس

ويتوافد الآلاف من الأقباط من مختلف محافظات البلاد على دير درنكة خلال فترة الاحتفالات للتبارك بالمكان الذي شهد مرور العائلة المقدسة وهروبها من فلسطين إلى مصر للحماية من بطش الملك هيرودس، الذي كان يسعى لقتل المسيح. يعتبر دير درنكة واحدًا من أهم الأماكن المقدسة للمسيحيين في مصر وخارجها، حيث يضم مجموعة من الكنائس بما في ذلك كنيسة السيدة العذراء "المغارة" وكنيسة المنارة وكنيسة ماريوحنا وكنيسة الميدان وكنيسة النجمة وكنيسة الصليب.

وتعتبر هذه الزيارة فرصة للمسيحيين للتوبة والصلاة والمشاركة في القداسات الإلهية، فضلاً عن الحصول على البركة من السيدة العذراء والمشاركة في الاحتفالات والصوم المخصص لهذه المناسبة الدينية المهمة.

يشهد هذا الحدث أيضًا تنظيم العديد من الأنشطة والمسابقات الثقافية والترفيهية، حيث يتسابق الشباب والأطفال في مسابقات الرسم والقراءة، مما يعزز الروح الجماعية والانتماء المجتمعي بين المشاركين.

تعد احتفالات دير درنكة بصوم السيدة العذراء فرصة كبيرة لزوار المنطقة للاستمتاع بالأجواء الروحية الساحرة والتواصل مع أفراد الطائفة المسيحية، حيث تتاح لهم الفرصة لحضور الصلوات والمراسم الدينية والاستمتاع بالأنشطة المتنوعة التي تقدمها الاحتفالات.

بهذا الحدث المبهج والروحاني، تجسد الاحتفالات بصوم السيدة العذراء روح التسامح والمحبة والوحدة بين جميع افراد المجتمع. وتؤكد على أهمية الديانة في تعزيز القيم الإنسانية الأساسية التي تجمع الناس بغض النظر عن اختلافهم الديني أو الثقافي

انطلقت احتفالات دير درنكة بمحافظة اسيوط بصوم السيدة العذراء وسط حضور جماهيري

انطلقت احتفالات دير درنكة بمحافظة اسيوط بصوم السيدة العذراء وسط حضور جماهيري

انطلقت احتفالات دير درنكة بمحافظة اسيوط بصوم السيدة العذراء وسط حضور جماهيري

انطلقت احتفالات دير درنكة بمحافظة اسيوط بصوم السيدة العذراء وسط حضور جماهيري