أداء 396 طالب وطالبة امتحانات الدور الثاني في الدبلومات الفنية بكفرالشيخ

تابع وكيل وزارة التربية والتعليم في كفرالشيخ محمد عبدالله، أداء الطلاب لامتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية، من غرفة العمليات الرئيسية، والتواصل بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، مشددا على عدم حيازة المحمول لكل من العاملين باللجنة والطلاب، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب.

وأكد وكيل تعليم كفرالشيخ ، أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق أي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، ولم ترصد غرفة العمليات بالمديرية أي مخالفات، مؤكدًا فقد ادي 396 طالب وطالبة في الدبلومات الفنية اليوم في المواد الفنية بالتعليم الصناعي، ومبادئ قانون الإجراءات الجنائية بالتعليم التجاري ومواد زراعية بالتعليم الزراعي ومواد فندقية بالتعليم الفندقي.