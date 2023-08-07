الدفع بمعدات تطهير جديدة باكثر من 35 مليون جنيه بمياه سوهاج

اكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب انه تم شراء عدد 6 كباش مجهز بقيمة 31.9 مليون جنيه وشراء عدد 3 نافورى صغير بقيمة 3.3 مليون جنيه وان تلك المعدات دخلت الخدمة للمساهمة فى قيام الشركة بمهامها فى التخلص الامن من مياه الصرف الصحى وتحقيق رضا المواطنين.

واشار المهندس السيد عبد اللطيف رئيس قطاع التامين الفنى ان الكباش المجهز يقوم بعدد من المهمات منها تطهير مطابق الصرف الصحى وبيارات محطات الرفع والخطوط الرئيسية وانه تم توزيعهم على افرع صرف صحى سوهاج والمنشاة وساقلتة وطهطا وجرجا ودار السلام هذا بالاضافة الى ان النافورى الصغير يقوم باعمال تطهير خطوط وشبكات انحدار الصرف الصحى وانه تم توزيعهم على افرع صرف صحى المراغة وجهينة وطما.